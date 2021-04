Rathenow

Der Fontanepark in Rathenow ist ein Erholungsort mitten in der Rathenower Innenstadt. Nicht nur die Bewohner des benachbarten Seniorenheims nutzen die Grünanlage, um sich auf einer der Sitzbänke an der frischen Luft und dem Anblick der alten Bäume zu erfreuen. Auch für Passanten, die auf dem Weg aus den östlichen Stadtteilen in die Innenstadt sind, stellen die Wege durch den Fontanepark die kürzeste und attraktivste Verbindung dar.

Wenn die Wege nur nicht in so einem miserablen Zustand wären. Wer auf ihnen unterwegs ist, der muss gehörig achtgeben. Denn vor allen auf den mit Betonplatten belegten Abschnitten ist die Stolpergefahr erheblich. Risse, Absenkungen, Schlaglöcher und vorstehende Kanten machen den Weg durch den ansonsten attraktiven Park zu einem Hindernislauf.

Sanierung wird vorbereitet

Weil es immer wieder Beschwerden über den Zustand der Wege gibt, hat sich die Stadtverwaltung entschlossen, den Makel zu beheben. Nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus wird die Sanierung des Wegesystems, das den Fontanepark durchzieht, vorbereitet. Momentan sei eine Voruntersuchung zum Zustand des Unterbaus im Gange.

Sobald diese abgeschlossen sei, werde man Angebote für die Planung der Gehwegsanierung einholen. Diese soll laut Remus bis zum Herbst abgeschlossen werden. Danach würden die Arbeiten ausgeschrieben.

Ersten Schätzungen zufolge soll die Sanierung der Wege rund 140.000 Euro kosten. Die Stadt Rathenow würde die Ausgabe aus der eigenen Kasse bestreiten. Fördermittel sind nach derzeitigem Stand der Dinge für das Vorhaben nicht zu erwarten. Gebaut werden soll im kommenden Jahr.

Von Markus Kniebeler