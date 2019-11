Rathenow

Mit Fahndungsfotos sucht die Polizei nach zwei Männern, die im Juni in der Kaufland-Filiale in Rathenow Süd zwei Geldbeutel gestohlen hatten. Mit der darin befindlichen Geldkarte erbeuteten sie einen hohen Geldbetrag.

Kripo ermittelt

Das hatte sich im Juni zugetragen: Zwei Kunden wurden an dem Tag bestohlen. Es stellte sich heraus, dass den Opfern jeweils die Geldbörse mit einer geringen Menge an Bargeld, Krankenkassenkarten, Personalausweis und EC-Karten entwendet wurden. Die Polizeibeamten übergaben die Ermittlungen an die Kriminalpolizei.

Geld abgehoben

Obwohl die EC-Karten sofort gesperrt wurden, gelang es den Tätern, in einer nahe gelegenen Bankfiliale mehrere Tausend Euro abzuheben.

Das ist Täter Nummer 1. Quelle: PDWest

Ein weiterer Fall wurde am 4. Juli bekannt. Die Täter schlugen wieder in der Kauflandfiliale in Rathenow-Süd zu. Sie stahlen eine Handtasche und hoben kurz darauf in einer Bankfiliale Bargeld ab.

Diebstahl als Gewerbe

Die Ermittlungen der Kripo ergaben, dass es sich immer um dieselben Täter handelte.. Offenbar, so die Polizei, arbeiten die beiden Personen gewerbsmäßig zusammen.

Das ist Täter Nummer 2. Quelle: PDWest

Die Kriminalpolizei ermittelt in drei Fällen wegen Diebstahls und Betruges gegen die Täter, von denen es nun Fahndungsfotos gibt. Die Polizei fragt: Wer erkennt die beiden unbekannten Tatverdächtigen, die arglosen Kunden die Portemonnaies stehlen und sich dann an deren Vermögen bereichern?

Bitte melden

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322 275-0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann man auch das Hinweisformular unter: polbb.eu/hinweis nutzen.

