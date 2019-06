Rathenow

Von Samstag bis Montag lud die Rathenower Wärmeversorgung GmbH erstmals zu einem Pfingstfest an den Wolzensee ein. „Die Idee zu einem Fest am Wolzensee hatten wir bereits im letzten Jahr. Durch gutes Zusammenwirken mit der Stadt und den Behörden des Landkreises konnte nun in diesem Jahr durch Veranstalter Manfred Rücker ein erstes Pfingstfest für die Rathenower und ihre Gäste organisiert werden“, sagt Günter Rall, Geschäftsführer der Wärmeversorgung GmbH.

An drei Tagen konnten sich kleinen Gäste auf verschiedenen Hüpfburgen, Riesenrutsche, Schnappi dem Krokodil und dem Jump and Fly so richtig austoben. Am Sonntagvormittag lud der Angler-Fachmarkt Moritz aus Nauen in Abstimmung mit der Fischereigenossenschaft die Kinder zum Angeln im Wolzensee ein. Nicht nur die geangelten Fische, auch die zur Verfügung gestellten Angeln konnten die Teilnehmer mit nach Hause nehmen.

Abstecher ins Restaurant

Verschiedene Imbisstände sorgten für das leibliche Wohl. Viele nutzten das Fest auch zu einem Essen im „Blockhaus“. Am 1. Juli 2017 hat Vasile Chifan als Pächter das Restaurant übernommen, das sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Kinder kamen auf ihre Kosten. Quelle: Uwe Hoffmann

Am Samstagabend begann mit „Marions Musikexpress“ das Open-Air-Konzert auf einer mobilen Bühne am See. Marion Barrein aus der Domstadt Brandenburg trat bereits zum Stadtfestsonntag im letzten Jahr auf. Mit Schlagern und Hits ging es auch mit den Rathenowern Manuela Reimann & Limeriks Horn weiter.

Freude auf Linda Feller

Country-Fans warteten bereits auf den Auftritt von Linda Feller. Die in Dresden wohnende Country-Sängerin steht bereits seit 35 Jahren auf der Bühne und veröffentlichte 2016 mit „Frischer Wind“ ihr 32. Album.

Für ihre Fans sang sie neben eigenen auch Songs von Dolly Parton, mit denen sie bereits vor 35 Jahren begann. Country-Sänger Joe Harper, der danach auf die Bühne trat, freute sich besonders auf ein Wiedersehen mit der zu DDR-Zeiten bekanntesten Country-Sängerin des Landes.

Der Mögeliner Joe Harper mit Linda Feller und einer Autogrammkarte, die ihm Fellers beim Countryfest 1987 in Premnitz überreichte. Quelle: Uwe Hoffmann

Hinter der Bühne zeigte Joe Harper ihr eine Autogrammkarte, die Linda Feller ihm im Jahr 1987 zu Country-Fest in seiner Heimatstadt Premnitz signiert hatte. „Wie die Zeit vergeht“, so Linda Feller. „Ich kann mich noch an meine damaligen Band-Mitglieder erinnern und weiß teilweise, was sie heute machen.“

Hits der 60er/70er Jahre

Nach sommerlichem Wetter an Samstag und Sonntag setzte mitten im Live-Konzert von „Berlin Beat-Club“ am Sonntagabend etwas Regen ein. „Berlin Beat-Club“ sorgten aber mit Oldies und Hits der 60/70er Jahre von Beatles über „San Francisco“ und „Wild thing“ bis Rolling Stones und anderer Bands für ordentlich Stimmung.

Wärmeversorgungs-Chef Günter Rall war mit der Premiere des Pfingstfestes am Wolzensee durchaus zufrieden. „Hat alles gepasst“, sagte er. Und weil das so ist, kündigte er an. dass es im nächsten Jahr eine Neuauflage des Pfingstfestes geben werde.

Von Uwe Hoffmann