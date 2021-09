Gemeinsam Gutes tun: So war der 13. Rathenower Bürgerbrunch

Rathenow

Sonntagvormittag in Rathenow: Auf dem Märkischen Platz packen Männer und Frauen Picknickkörbe aus. Brötchen, Kaffee, Obst, Käse und Wurst wird auf diversen Tischen verteilt. Es wird miteinander geplaudert und gelacht – nur eben nicht am heimischen Frühstückstisch, sondern mitten in der Stadt unter freiem Himmel.

Was es mit dieser Art des Sonntagsfrühstücks auf sich hat? Es ist der 13. Bürgerbrunch, zu dem die Bürgerstiftung für die Region Rathenow nach einem Jahr coronabedingter Pause eingeladen hatte. Bereits seit 2008 lädt die Stiftung zu diesem großen Picknick ein.

Dabei geht es um viel mehr als nur ums Schlemmen. Wer zum Bürgerbrunch kommt und einen Tisch reserviert, tut damit etwas Gute für die Region, denn die Einnahmen fließen in die Stiftung und damit wiederum in gemeinnützige Projekte im Westhavelland.

Gleich sieben Vereine durften sich in den letzten Monaten über eine Förderung der Stiftung in Höhe von insgesamt 5500 Euro freuen. Sechs von ihnen waren am Sonntag dabei und nahmen ihre Förderurkunde entgegen. Dazu gehörten auch Karsten Leege und Jörg Wartenberg vom Kreissportbund Havelland (KSB).

1000 Euro für Rathenows Rideplatz

Der Verein hatte von der Stiftung 1000 Euro bekommen, die in neue Sitzmöglichkeiten für den Rideplatz investiert wurden. „Diese Förderung ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit, die nun allen Bürgern der Stadt zugute kommt“, bedankt sich KSB-Geschäftsführer Karsten Leege.

Auch die Organisatoren des Laut & Bunt Festival profitierten in diesem Jahr von der finanziellen Unterstützung der Stiftung und waren am Sonntag dabei. „Das ist eine tolle Veranstaltung. Es wäre allerdings noch schöner, wenn mehr Jugendliche dabei wären“, erklärt Tabea Jensch, die sich für das Festival um die Öffentlichkeitsarbeit in Sozialen Netzwerken kümmert.

Gleich zwei Tische hatten die Damen der Rathenower Wandergruppe „Flinke Füße“ reserviert. Seit vielen Jahren sind sie beim Bürgerbrunch dabei und sind begeistert von der Veranstaltung. „Wir freuen uns, dass auch wir so einen Beitrag zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte leisten können“, so Karin Grähn. Die 73-Jährige leitet die Gruppe bereits seit 2007 an.

Geld für den guten Zweck floss in diesem Jahr auch wieder dank einer Versteigerung von Kunstwerken. Insgesamt 700 Euro brachten die Werke „Konsummühlen“ von Helmut Neitzel, „Kornfeld am Birkenweg“ von Erika Gutjahr und „Ziegelwärterhaus“ von Michael Student ein.

Mario Schwalme, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, zeigte sich am Ende der Veranstaltung sehr zufrieden. „Für mich persönlich war es der bisher schönste Bürgerbrunch. Die Atmosphäre war toll, die Stimmung locker und fröhlich. Die Gäste sind auch länger als sonst geblieben und ich denke, wir haben in diesem Jahr auch noch einmal neue Leute erreicht.“

