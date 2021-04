Gericht spricht in Rathenow Angeklagte von schwerem Vorwurf frei

Rathenow

Wenn einem Pflegedienst die Misshandlung Schutzbefohlener vorgeworfen wird, dann ist das schweres Geschütz. Bereits im vergangenen Jahr im Juli hatte das Amtsgericht Rathenow darüber zu verhandeln. Annett Himburg, die von 2017 bis 2018 mit ihrem Ex-Mann einen Pflegedienst im Körcenter betrieb, sollte auf der Anklagebank sitzen. Himburg habe Mitarbeitern zum Teil untersagt, einer Bewohnerin Essen zu bringen. Auf diese Weise habe sich Himburg an der Geschädigten rächen wollen. Zur Verhandlung im Juli 2020 kam es nicht. Annett Himburg hatte sich krank gemeldet. Drei Zeugen waren geladen.

Der Freispruch

Wie der Rechtsanwalt von Annett Himburg nun mitteilte, wurde seine Mandantin am Dienstag von allen Vorwürfen freigesprochen. Den Freispruch habe neben ihm auch die Staatsanwaltschaft beantragt. „Das Gericht kam zu dem Schluss, dass keine strafbaren Handlungen gegeben waren“, so Anwalt Mario Genth. Bereits an der Geschäftsführerposition von Himburg habe es Zweifel gegeben. Das Opfer habe gar keinen Anspruch auf Versorgung gehabt, weil der Pflegevertrag von der Betreuerin der Frau gekündigt worden war. „Hinzu kommt, dass das Gericht keinerlei Ansatzpunkte für ein besonders verwerfliches Verhalten meiner Mandantin sah.“

Annett Himburg ist in Rathenow keine Unbekannte. Gemeinsam mit ihrem Mann leitete sie die Firma H & H Pflegegruppe, die das ehemalige Einkaufscenter am Körgraben in ein Gesundheitszentrum umwandeln wollte. Bereits 2018 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Zuvor gab es massive Beschwerden von Mitarbeitern.

Anklage auf tönernen Füßen

Einige hatten ihre Verträge wegen aus ihrer Sicht unhaltbarer Arbeitsbedingungen gekündigt. Einige klagten vor Gericht über unzumutbare Arbeitsbedingungen und ausbleibende Lohnzahlungen. Während ihr Mann als Geschäftsführer fungierte, war Annett Himburg für die praktische Organisation des Dienstes zuständig, über den sich eine Beschwerde an die andere reihte.

Mario Genth betont, die Staatsanwaltschaft habe sich in der Anklage ausschließlich auf die Zeugenaussage einer verbitterten Mitarbeiterin verlassen. „Ihr war die persönliche Abneigung gegen Frau Himburg in jedem Satz anzumerken.“ Genth prüft nun für seine Mandantin Schadenersatzansprüche gegen die Mitarbeiterin.

Von Joachim Wilisch