„Gespräche am Schleusenplatz“ in Rathenow mit Johanna Schall

Zum vierten und letzten Mal lädt der Förderverein der Rathenower Stadtbibliothek am 25. November 2021, um 18 Uhr mit den „Gesprächen am Schleusenplatz“ zu einer Lesung in der Stadtbibliothek mit anschließender Diskussion ein.

Zwischen Aufbruch und Rückständigkeit

Die afghanisch-deutsche Künstlerin Mahbuba Maqsoodi hat ihre Erlebnisse aus dem Alltag in Afghanistan zwischen Aufbruch und Rückständigkeit in dem Werk „Der Tropfen weiß nichts vom Meer“ niedergeschrieben. Ihre Geschichte erzählt von Liebe, Terror und Gewalt und einer selbstbewussten Frau in Afghanistan.

Veranstaltung ist kostenfrei

Vorgetragen wird das Werk durch die Schauspielerin und Theaterregisseurin Johanna Schall, einer Enkelin Bertolt Brechts. Organisiert durch den Förderverein, die Phronesis Diskurswerkstatt und durch die Förderung der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland Nauen ist die Veranstaltung kostenfrei.

Es gelten die Maßgaben der Eindämmungsverordnung und daher die 2G-Regel.

Reservierungen werden unter 03385/512683 oder per E-Mail an bibliothek@stadtrathenow.de entgegengenommen.

