Die Polizei in Rathenow sucht Zeugen einer möglichen Straftat, die bereits am Ostersonntag begangen worden sein soll. Laut Polizeibericht hat sich ein 50-jähriger Mann auf dem Revier gemeldet und den Vorfall angezeigt.

Gegen 13 Uhr am Ostersonntag war der syrische Staatsmann demnach mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Großen Milower Straße in Richtung Milower Landstraße unterwegs. Im Kreisverkehr wollte er nach eigener Aussage die Einmündung zum Grünauer Weg überqueren. In diesem Moment soll sich ein Kleinwagen aus dem Grünauer Weg genähert haben.

Als dieser hielt, überquerte der Radler die Straße. Just in diesem Moment soll der Autofahrer aber Gas gegeben und versucht haben, den 50-Jährigen zu rammen. Das gelang nicht, das Auto, das als blau bis schwarz beschrieben wird, fuhr in Richtung Innenstadt davon.

Hinter dem Fahrzeug befanden sich nach Angaben des Geschädigten zwei weitere Autos, die ordnungsgemäß angehalten hatten. Die Polizei erhofft sich von den Insassen dieser Wagen oder von anderen Zeugen Informationen zur mutmaßlichen Tat: 03322/27 50.

