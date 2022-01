Gezielt Zeit geben: Diana Kochmann aus Rathenow will, dass sich ihre Kunden wohlfühlen

Gerade im Winter ist es manchmal nicht leicht, die Menschen um sich herum zu erkennen. Eingehüllt in Mütze und Schal – und dann kommt noch die Maske hinzu. Da kann es schon mal vorkommen, dass man jemanden vor sich hat und denkt: „Ach Mensch, Sie sind das?“ Modeberaterin Diana Kochmann hat da einen Trick: „Wenn die Leute zu uns in den Laden kommen, sind sie oft erst etwas orientierungslos“, erzählt die Verkäufern, die seit 20 Jahren bei Mode Sandbrink in Rathenow arbeitet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem Brillenträger haben mit beschlagenen Gläsern zu kämpfen. Das kennt Kochmann nur zu gut. „Ich gebe unseren Kunden dann gezielt Zeit, erst einmal runter- und anzukommen“, so Kochman. Viele Kunden kennen die Verkäuferin schon. Ganz in Ruhe können sie ihre Sachen ablegen, ihren Impfnachweis aus der Tasche kramen und dann kann es weitergehen. Für die Verkäuferin ist der Wohlfühlfaktor wichtig: „Bei uns soll der Kunde seine Zeit genießen.“

Von Franziska von Werder