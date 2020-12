Rathenow

Die Ottefülling-Stiftung ist ein Glücksfall für die Stadt Rathenow. Seit einer ersten Spende im Jahr 2005 sind aus dem Fonds der Stiftung weit über 100.000 Euro nach Rathenow geflossen. Mit dem Geld haben Schulen, Vereine und soziale Einrichtungen die Möglichkeit erhalten, großartige Kinder- und Jugendprojekte zu verwirklichen.

Dass Rathenow von der Stiftung so großzügig bedacht wird, hat viel mit der Biographie der Stiftungsgründerin zu tun. Ilse Ottefülling wurde am 28. Dezember 1912 als Ilse Will in Rathenow geboren. 1952 wanderte sie nach Irland aus, wo sie ein Vermögen erwirtschaftete.

Später kehrte sie nach Deutschland zurück. 1999 gründete Ilse Ottefülling die gleichnamige Kinderstiftung. In ihrem Testament verfügte die 2002 verstorbene Mäzenin, dass ihre Geburtsstadt regelmäßig mit Spenden zu bedenken sei.

Nun ist es wieder soweit. Am kommenden Mittwoch übergibt der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann im Rathaus eine Spende der Ottefülling-Kinderstiftung für die Fördervereine der Grundschule „Am Weinberg“ (Projekt „Spirellibande“) und der Stadtbibliothek (Projekt „Brandenburger Lesesommer“).

Von MAZ