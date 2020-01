Etappenziel bei Kirchensanierung erreicht

Göttlin

Bei der Sanierung der Göttliner Kirche ist ein wichtiges Etappenziel erreicht: Die Sanierung des Kirchturms steht vor dem Abschluss. Im Februar sollen die Arbeiten an diesem 1. Bauabschnitt beendet werden.

Wetterfahne installiert

Dass die Arbeiten am Turm weit fortgeschritten sind, ist auch für Beobachter erkennbar, die nicht direkt mit der Baumaßnahme zu tun haben. Am Montag wurde das alte Turmdach per Kran heruntergehievt und durch einen neuen Dachstuhl ersetzt. Und als weithin sichtbare Krönung befestigte der Göttliner Metallbaumeister Lutz Hanisch eine neue Wetterfahne auf der hölzernen Dachkonstruktion.

Die Wetterfahne auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort. Quelle: Markus Kniebeler

Pfarrerin Katrin Brandt und Reiner Schirrmacher, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der Evangelischen Hoffnungsgemeinde im Elb-Havel-Winkel, verfolgten die Aktion in luftiger Höhe gespannt. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Turmsanierung den ersten Bauschnitt geschafft haben“, sagte Katrin Brandt erleichtert.

Förderung vom Land

Fast 200 000 Euro wurden investiert. Bei etwas mehr als der Hälfte der Summe handelt es sich um Fördergeld des Landes aus dem Staats-Kirchen-Vertrag. Den Rest brachte die Kirche auf, der Eigenanteil der Hoffnungskirchengemeinde lag bei rund 30 000 Euro.

Von dem Geld wurden die hölzernen Teile des Turmschaftes von Zimmerleuten umfassend saniert. Auch die Gefache wurden ausgemauert. Der Putz am Westgiebel ist erneuert. Übrigens soll die charakteristische Fachwerkkonstruktion des Turmes sichtbar bleiben.

Zweiter Bauabschnitt wird vorbereitet

Wenn der erste Bauabschnitt abgeschlossen ist, heißt das folgerichtig, dass es einen zweiten geben wird. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Vor allem die Finanzierung muss gesichert werden. Und die ist nicht ohne. Rund 350 000 Euro sind veranschlagt, um die Sanierung der Außenhülle – gemeint sind Dach und Fenster des Kirchenschiffs – abzuschließen.

Hoffnung auf Unterstützung

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Schirrmacher. Die Kirche habe ihren Anteil in Höhe von gut 180 000 fast beisammen. Die momentan Lücke von rund 20 000 Euro werde man – etwa über Spenden – schon noch auftreiben. Was eine weitere Förderung aus dem genannten Staats-Kirchen-Vertrag angeht, ist noch keine Entscheidung gefallen. „Im März sollen wir Bescheid bekommen“, sagt Schirrmacher. „Wir hoffen natürlich sehr, dass wir das angefangene Projekt zu Ende führen können.“

Pfarrerin Katrin Brandt und Reiner Schirrmacher, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats, freuen sich über den Baufortschritt. Quelle: Markus Kniebeler

Obwohl Göttlin seit dem Mittelalter über eine Kirche verfügt, stammt das Gebäude in seiner jetzigen Form aus dem Jahr 1890. Lediglich der Westgiebel stammt noch aus früheren Zeiten. Erste ernsthafte Überlegungen zur Sanierung stellte die Kirchengemeinde bereits vor fast zehn Jahren an. Aber erst als im vergangenen Jahr die Landesförderung bewilligt wurde, entwickelte sich die Idee zu einem umsetzbaren Plan.

Dokumente in luftiger Höhe

Damit dieser Plan der Nachwelt erhalten bleibt, wurden die aktuellen Baudokumente sowie ein geschichtlicher Abriss über das Gotteshaus in die Kugel der Wetterfahne gepackt.

Übrigens war auch die alte Kugel der Wetterfahne mit allerlei Dokumenten bestückt. Allerdings konnten diese nach Auskunft Reiner Schirrmachers noch nicht vollständig identifiziert werden. Denn im Verlauf der Jahrzehnte war Feuchtigkeit in die Kugel eingedrungen und hatte die Papiere angegriffen. „Mit fachkundiger Hilfe werden wir den Inhalt schon noch identifizieren“, sagt er. Wer wollte ihm da widersprechen?

Von Markus Kniebeler