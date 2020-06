Grützer Chaussee bekommt einen Gehweg

Göttlin

Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow, kann von Berufs wegen einschätzen, wo es Straßen gibt, auf denen Gefahren lauern. Die Probleme, die es auf der Grützer Chaussee in Göttlin gibt, sind allerdings so offenkundig, dass Ziehm sie auch erkannt hätte, wenn er nicht vom Fach wäre.

Thema im Bauausschuss

Bereits im vergangenen Jahr machte Ziehm im Rathenower Bauausschuss auf das Risiko aufmerksam, das Fußgänger auf der Grützer Chaussee eingehen. Jeden Morgen sehe er auf dem Weg zur Arbeit – Ziehm wohnt in Grütz und fährt nach Rathenow – Schulkinder auf der Straße laufen. Vor allem in der dunklen Jahreszeit sei das kreuzgefährlich, so Ziehm.

Kinder haben keine Wahl

Die Kinder kommen Ziehm zufolge aus der Anliegerstraße am Heuberg und wollen zur Bushaltestelle, die gegenüber der Kirche liegt. Sie gehen auf der Straße, weil sie keine andere Wahl haben. Einen Gehweg an der Grützer Chaussee gibt es nicht. Und der Grünstreifen neben der Straße kann nicht genutzt werden, weil dicht wachsende Büsche den Weg versperren.

Die Forderung, die Ziehm im Bauausschuss stellte, war nur folgerichtig. Es müsse in dem besagten Abschnitt ein Gehweg gebaut werden. Die Sicherheit der Schulkinder dürfe nicht auf so leichtfertige Art gefährdet werden. Außerdem gebe es Am Heuberg auch ältere Menschen, die regelmäßig zur Bushaltestelle unterwegs seien, um von dort in die Stadt zu kommen.

Im Bauausschuss stieß der Abgeordnete auf Zustimmung. Und in Göttlin erst recht. Also nahm das Bauamt der Stadt sich der Sache an. Und kam – unbeeinträchtigt von der Corona-Krise – zu einem erfreulichen Ergebnis.

Planungen sind angelaufen

„Nach Gesprächen mit dem Ortsbeirat sind die Planungen für den Bau eines Gehwegs angelaufen“, sagte Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus auf MAZ-Anfrage. Noch im Herbst soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Der Gehweg soll 1,50 Meter breit werden, mit einem Sicherheitsabstand von 50 Zentimetern bis zur Fahrbahn. Das Bauvorhaben ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste reicht von der ehemaligen Gaststätte bis zur Einmündung des Heubergs. Der Bau dieses Teilstücks würde einem ersten Überschlag zufolge 120000 Euro kosten. Für den zweiten Abschnitt vom Heuberg bis zum letzten Wohnhaus vor dem Ortsausgang würden 115000 Euro fällig.

Finanzierung gesichert

Nach Rücksprache mit dem Ortsbeirat soll Remus zufolge der gesamte Gehweg gebaut werden. Die Finanzierung sei gesichert. Die eine Hälfte trage die Stadt, die andere Hälfte werde mit Landesmitteln finanziert. Anwohner würden an den Kosten nicht beteiligt – es sei denn, sie wollten im Zuge der Bauarbeiten ihre Zufahrten erneuern lassen.

Karsten Ziehm ist über den Fortgang der Sache sehr erfreut. Sowohl für Fußgänger als auch für Autofahrer werde der neue Weg eine Erleichterung bringen. Ein Göttliner Probleme wird nach Fertigstellung des Weges allerdings nicht gelöst sein. Um zur Bushaltestelle zu kommen, muss die Grützer Chaussee überquert werden. Und das ist vor allem auf Höhe der Gaststätte wegen der 90-Grad-Kurve nicht ungefährlich.

Problem Bushaltestelle

„Am einfachsten wäre es, die Bushaltestelle zu verlegen“, so Ziehm. Und zwar dorthin, wo sie schon einmal war – in die Nähe der Gaststätte. Dann kämen die Kinder vom Heuberg ohne Straßenquerung zum Bus. Allerdings müssten Anwohner der Dorfstraße auf dem Weg zum Bus dann die Grützer Chaussee überqueren.

