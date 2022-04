Rathenow

Störche gehören einfach in die havelländische Region. Fast alle Dörfer im Westhavelland haben jedes Jahr ein Storchenpaar zu Gast. Entweder befinden sich die Storchennester auf Freileitungsmasten, Schornsteinen oder alten Strommasten wie in Göttlin. Allerdings ist das Storchennest in dem havelländischen Dorf Göttlin leider schon sehr alt und verwildert. Ein Storchenpaar hatte dieses Nest schon viele Jahre nicht mehr besucht.

„Wir hatten Anfragen von Dorfbewohnern, ob wir das Storchennest nicht wieder neu machen könnten, um so ein Storchenpaar anzulocken, das hier seine Jungen aufzieht. Ich habe mich an den Nabu gewandt. Die haben sich das alte Storchennest angeschaut und sofort zugesagt“, erklärt Ramona Schneider, die Ortsvorsteherin in Göttlin.

Nestkorb mit Durchmesser von 1,20 Meter

So kamen Naturparkrangerin Beatrice Koch von der Naturwacht Westhavelland und René Riep, Geschäftsführer des NABU Regionalverbandes Westhavelland, mit einem Hubsteiger nach Göttlin, um das alte Storchennest mit einem neuen Nestkorb zu versehen. Der Nestkorb ist aus geflochtenen Weidenästen und hat einen Durchmesser von 1,20 Meter. Er ist aus den Beständen der Unteren Naturschutz Behörde. Bevor der Nestkorb auf das Wagenradgerüst gehoben wurde, musste aber erst das alte Nest entfernt werden.

Neues Storchennest wird errichtet. Quelle: privat

Beobachten wollte das ganze Geschehen Rudi Haupt. Der 81-Jährige ist in Göttlin geboren und kennt jede Stelle hier im Dorf. Er weiß auch, dass es früher im Dorf sogar drei Storchennester gegeben hat. Das letzte Nest auf dem alten Strommast hatte früher ein Storchenpaar zu Besuch, wie sich Rudi Haupt erinnert. Drei Jahre soll das Storchennest bewohnt gewesen sein. „1992/93 hat ein Storchenpaar angefangen, zu bauen. Drei Jahre lang hatte das Storchenpärchen sich hier gezeigt. Aber dass sich hier ein neues Pärchen ansiedelt, glaube ich nicht“, zeigt sich der Ur-Göttliner skeptisch.

Die Störche finden nicht genug zu fressen

Dafür nennt Rudi Haupt auch einen Grund. „Die finden hier nicht genug zu fressen. Das war damals schon bei den Störchen zu erkennen. Sie haben im ersten Jahr von zwei Jungen eines aus dem Nest geworfen. Im zweiten Jahr waren es drei Junge und zwei wurden her-ausgeworfen. Im letzten Jahr haben sie alle Jungen herausgeworfen. Das zeugt von Futtermangel“, so Rudi Haupt.

Auch dafür hat der Rentner aus Göttlin eine Erklärung. „Die finden nichts zu fressen, weil die Wiesen erst so spät gemäht werden dürfen. In dem hohen Gras finden sie dann keine Nahrung“, so Rudi Haupt. Er hofft aber trotzdem mit den anderen Göttlinern, dass wieder ein Storchenpaar in Göttlin Einzug hält. „Es wäre schon schön, wenn man die Störche bei der Aufzucht beobachten kann, und hätte was Romantisches, wenn sie auf dem Mast im Sonnenuntergang klappern“, so Ortsvorsteherin Ramona Schneider.

Das neue Storchennest von oben. Quelle: privat

Storchennest im zweiten Versuch aufgestellt

Der erste Versuch, das Nest zu errichten, scheiterte allerdings an dem Hubsteiger, der nicht funktionierte. Nabu-Geschäftsführer René Riep versprach, wiederzukommen und mit der Naturparkrangerin den Korb für das neue Storchennest auf den Mast zu heben. Das hat er dann auch am nächsten Tag getan und das neue Storchennest aufgestellt.

Im Westhavelland konnten 2021 insgesamt 38 erfolgreiche Bruten mit 92 Jungstörchen verzeichnet werden. Vier Bruten in Böhne, Altgarz, Mützlitz und Rathenow-West waren ohne Jungvögel.

Von Jürgen Ohlwein