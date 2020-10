Göttlin feiert das Kürbisfest

Göttlin

„Wir haben lange überlegt, ob wir das Fest absagen. Gemeinsam haben wir entschieden, unser Fest in kleinem Rahmen stattfinden zu lassen“, so Kati Schubert, Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Sonnenkind. So war der Dorfplatz wieder liebevoll gruselig geschmückt. An zwei Feuerschalen konnten die Kinder kostenlos Stockbrot backen.

Kleine Überraschung

Viele Kinder waren kostümiert. Jedes kostümierte Kind erhielt eine kleine Überraschung. Verein und Feuerwehr sammelten mit dem Verkauf von Kaffee und frischen Crepes Spenden. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr standen am Grill.

Im vergangenen Jahr wurden 300 Bratwürste gegrillt. Pfarrerin Katrin Brandt bot wieder Kürbissuppe an. Diese Einnahmen dienen dem Eigenanteil der Hoffnungskirchgemeinde im Elb-Havel-Winkel zur Sanierung von Turm und Kirchenschiff der Dorfkirche in Göttlin.

Die Kinder waren fantasievoll verkleidet. Quelle: Uwe Hoffmann

In Vorbereitung der traditionellen Kürbisprämierung hatten die kleinen und großen Göttliner wieder die Messer gewetzt und tolle Halloweenkürbisse entstehen lassen. In der Kategorie „Kinder“, mit neuen abgegeben Kürbissen, schaffte es der neunjährigen Finn auf Platz 1.

Den Mini-Kürbis-Pokal in der Kategorie „Kinder mit Hilfe“ holte sich die siebenjährige Pia. Platz 2 ging an Joschka, der mit seiner Mama einen Corona-Virus-Kürbis schnitzte. Maries Kürbis auf Platz 3 sehnte sich, mit einer Palme auf dem Kopf, nach Urlaub. Zwei jugendliche Göttliner bewarben sich um den Sieg in ihrer Kategorie. Die 13-jährige Ylva holte sich hier Platz 1. Im letzten Jahr belegte sie mit ihrem Kürbis in der Kategorie „Kinder“ Platz 3.

Der zweite Höhepunkt

Zum Sieger-Pokal konnte sich jeder Teilnehmer einen kleinen Preis aussuchen. In der Kategorie „Erwachsene“ beteiligten sich in diesem Jahr vier Göttliner. Den Sieger-Pokal aus dem Vorjahr verteidigte Tina Nickel.

Der zweite Höhepunkt war wieder der Laternenumzug durchs Dorf, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr. In diesem Jahr führte „Dudel Lumpi“ mit seiner Gehilfin Dudeline den Umzug der Kinder an. Von seinem illuminierten Festumzugsdreirad klangen Lieder wie „Tausend Lichtlein in der Nacht“ und „Ihr Blätter wollt ihr tanzen“. Textsicher zeigten sich die Kinder bei „Ich gehe mit meiner Laterne“.

Kürbisfest Göttlin mit Laternenumzug. Quelle: Uwe Hoffmann

Von Uwe Hoffmann