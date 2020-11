Göttliner Kirchensanierung ist eine große Herausforderung

Göttlin

. In den Lehnbüchern des Erzbischofs von Magdeburg wird Göttlin 1381 erstmals urkundlich erwähnt. Allerdings reicht die Siedlungsgeschichte des Haveldorfs, auf Grund archäologischer Bodendenkmalfunde wie unbefestigter Siedlungsreste sowie Keramiken und Steinbeile, bis in die Jungsteinzeit zurück.

Göttlin ist Sitz der evangelischen Hoffnungskirchengemeinde im Elb-Havel-Winkel mit den Orten Großwudicke, Buckow, Grütz, Steckelsdorf und Neue Schleuse (Rathenow-West). Im vergangenen Jahr begann, mit Mitteln des Landes, der Landeskirche, des Kirchenkreises und der Gemeinde, eine grundlegende Sanierung der Kirche auf dem Dorfanger.

Schäden nach einem Sturm

„Während der Kämpfe der letzten Kriegstage 1945 wurde die Kirche beschädigt und dabei auch der Dachstuhl sehr in Mitleidenschaft gezogen. Diese Schäden wurden nach 1945 behoben. Noch immer sieht man im Chorraum etliche Einschusslöcher“, erzählt Reiner Schirrmacher, vor einem Jahr als Vorsitzender des Gemeindekirchenrats wiedergewählt. „Ein großer Sturm 1972 richtete starke Schäden am Turm und dessen Dach an. Auch die Wetterfahne brach ab.“

Die Dorfkirche Göttlin mit dem bereits sanierten Kirchturm. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach grober Notreparatur wurde der Turm Anfang der 80er Jahre umfangreich saniert. Im ersten Bauabschnitt der aktuellen Sanierung, Ende Juli 2019 bis April 2020, wurde der Turm, für 196.000 Euro, saniert. Dabei wurde festgestellt, dass die Sanierung der 80er Jahre auch nur ‚Flickwerk’ war.

Die zweite – positive – Überraschung bei den aktuellen Sanierungsarbeiten war der Dachbodenfund einiger originaler hölzerner Pfeifen der 1860 fertiggestellten Kirchen-Orgel. Sechs von ihnen wurden zum Kirchenfest Anfang September zu Gunsten der Sanierung versteigert.

Maria mit dem Jesuskind

Während die Christen und Mitbürger die Kirche in den 70er Jahren mit Arbeiten an Dach und Turm vor dem Verfall retteten, wurde im gleichen Jahrzehnt der Kanzelaltar und das ursprüngliche Gestühl entfernt. Bereits in den 60er Jahren schuf der Rathenower Hans Zimmermann das Sgrafitto über der Kirchentür, das Maria mit dem Jesuskind zeigt.

Das geschah während der langjährigen Amtszeit von Walter Krause, der 1941 bis 1975 als Pfarrer in Göttlin, Grütz und Neue Schleuse wirkte. Als er 1982 starb, wurde er neben der Kirche beigesetzt.

Pfarrerin Katrin Brandt und GKR-Vorsitzender Reiner Schirrmacher erläutern den aktuellen Stand der Kirchensanierung. Quelle: Uwe Hoffmann

Im zweiten Bauabschnitt, seit Juli, wird für rund 353.000 Euro das Kirchenschiff saniert. Dabei werden das Dach neu eingedeckt, die Fassade saniert und neue Fenster eingesetzt. „Mit nur geringen Verzögerungen liegen wir derzeit gut im Plan. Vielleicht können die äußerlichen Arbeiten noch bis Ende November abgeschlossen werden“, so Reiner Schirrmacher nach der Baubesprechung am vergangenen Donnerstag. „Danach folgen noch Innenarbeiten, wie Verputzen, Malern und die Installation der elektrischen Anlagen. Je nach Wetterlage kann die Sanierung im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.“

Es fehlt noch Geld

Pfarrerin Katrin Brandt ist gespannt. „Für unsere Kirchgemeinde mit insgesamt rund 500 Mitgliedern und sechs Gotteshäusern ist diese grundlegende Sanierung eine große Herausforderung. Für unseren Eigenanteil kamen schon viele Spenden zusammen, aber die Summe von etwa 100.000 Euro haben wir noch nicht zusammen.“

So wurden auch Einnahmen aus dem Imbiss-Verkauf zu den Kürbisfesten 2019/2020 im Dorf zu Gunsten der Sanierung gespendet. Zum Kirchenfest „mit Hoffnung unterwegs“ in der Hoffnungskirchgemeinde Anfang September kam der Sanierung auch der Erlös der Versteigerung von Bildern der Rathenower Malerin Annelise Ibe (1921 bis 2012) durch ihren Neue Schleuser Sohn Wolfgang zu Gute.

Der Schauspieler Steffen Schroeder hat einen Zweitwohnsitz in Göttlin und er unterstützte die Versteigerung zum Kirchenfest Anfang September Quelle: Uwe Hoffmann

Auch der in Potsdam lebende Schauspieler Steffen Schroeder, der in Göttlin seinen Zweitwohnsitz hat, unterstützte die Versteigerung. Zu den Guts- und Patronatsherren in Göttlin gehörten die Familien von Treskow in Buckow, von Katte und von der Hagen.

Im Jahr 1890 wurde die alte Göttliner Fachwerkkirche mit Backsteinziegeln vergrößert. Der Turm ist in seinem Kern noch mittelalterlich. Die 1690 in Magdeburg gegossene Bronzeglocke und verweist auf die Werkstatt von Jakob Wenzel.

