Die Eindrücke könnten unterschiedlicher nicht sein: Bei einem Besuch im Golfresort Semlin Anfang April präsentierte Direktor Bernd Eulitz dem MAZ-Reporter ein Geisterhaus. Wegen der Coronakrise war der Betrieb im größten Hotel des Westhavellandes auf Null heruntergefahren. Kein einziger Gast, nahezu alle Mitarbeiter in Kurzarbeit, der Golfplatz verwaist.

Vier Monate später stehen die Golfer am ersten Abschlag Schlange, auf der Außenterrasse des Restaurants herrscht reger Betrieb, im Haus wuseln Gäste und Mitarbeiter durcheinander.

„Wir waren im Juli zu 95 Prozent ausgebucht“, sagt Eulitz. Und auch für den August sehe es gut aus. Den coronabedingten Totalausfall von Mitte März bis Mitte Mai allerdings werde man so schnell nicht ausgleichen können. „Das wird uns noch einige Jahre nachhängen.“

Viergeschossiger Neubau

Doch getreu der alten Wirtschaftsweisheit, dass in einer Krise nicht gespart, sondern investiert werden muss, plant der Eigentümer der Hotelanlage eine Erweiterung. In einem viergeschossigen Neubau sollen 40 weitere Hotelzimmer untergebracht werden. Die Kapazität des Hotels würde damit von derzeit 72 Zimmern (plus 18 Appartements) auf 112 Zimmer erweitert.

Errichtet werden soll der Neubau in der westlichen Verlängerung des vorhandenen Komplexes – dort, wo sich derzeit die Tennisanlage befindet. „Die Tennisplätze werden kaum noch genutzt“, sagt Eulitz. Deshalb biete sich diese Fläche für einen Neubau geradezu an.

Wettbewerbsfähigkeit erhalten

„Wir stoßen, was die Auslastung angeht, immer öfter an unsere Grenzen“, sagt Eulitz. Um das Hotel wettbewerbsfähig zu halten, sei eine Erweiterung der Übernachtungskapazitäten unabdingbar.

Diese Erweiterung, die am Dienstag den Mitgliedern des Rathenower Bauausschusses vorgestellt wird, hat nichts mit dem seit Jahren geplanten Ferienhausprojekt zu tun. Die Genehmigung – errichtet werden sollen 50 Häuser – zieht sich hin. Und eine Entscheidung ist noch nicht in Sicht.

Trotz dieser Schwierigkeiten will der Eigentümer an dem Ferienhaus-Vorhaben festhalten. Der jetzt geplante Neubau dürfte indes, was die Genehmigung angeht, weniger Probleme bereiten.

Zu den aktuellen Bauplänen gehört neben den 40 zusätzlichen Zimmern ein überdachter Swimming Pool, mit der der bestehende Bau nach Süden verlängert werden soll. Das Hotel verfüge bereits über einen attraktiven Spa- und Wellnessbereich, sagt Bernd Eulitz. Durch den Pool werde das Angebot komplettiert.

Durch die Vergrößerung des Hotels erhöht sich naturgemäß der Bedarf an Pkw-Stellplätzen. Auch hier haben die Planer eine nahe liegende Lösung gefunden. Der vorhandene Parkplatz soll um 52 Plätze erweitert werden.

Großer Zuspruch

Die beiden zurückliegenden Monate haben die Hotelführung in ihren Investitionsplänen bestärkt. „Nach dem Ende der Schließzeit haben wir großen Zuspruch erhalten“, sagt Bernd Eulitz. Viele Besucher, deren Urlaubsziele normalerweise in der Ferne liegen, seien dabei, die heimische Region zu entdecken.

Ausgangspunkt für Radtouren

Übrigens sind es nicht ausschließlich Golfsportler, die im Semliner Hotel Urlaub machen. Rund 20 Prozent der Gäste lassen die Grüns links liegen. Stattdessen erkunden sie die Region, vor allem Radfahrer nutzen das Resort als Ausgangspunkt für Touren durch die westhavelländische Natur. Gerade in den letzten Wochen hätten ihm Gäste immer wieder von der Schönheit der Umgebung vorgeschwärmt, sagt Eulitz.

Und so hat die Corona-Pandemie, die dem Golfresort Semlin die größte Krise aller Zeiten beschert hat, vielleicht doch noch ihr Gutes. Menschen, die normalerweise ihren (Golf-)Urlaub in Meran oder Marbella verbringen, haben entdeckt, wie reizvoll es in Semlin ist. Und werden möglicherweise wiederkommen und im Bekanntenkreis von ihrer Neuentdeckung schwärmen.

