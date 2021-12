Steckelsdorf

Das die Steckelsdorfer Einwohner zusammenhalten und ein starkes Team sind, haben sie schon bewiesen, als sie in diesem Jahr den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen haben. Großen Anteil hat dabei auch der Heimatverein des Dorfes. „Bei uns ist gefühlt fast jeder aus dem Dorf im Heimatverein“, erklärt Vereinsmitglied Andreas Kubale.

Das bestätigt auch die Vorsitzende des Heimatvereins, Michaela Kierschnicki. „Wir sind zur Zeit 60 Mitglieder. Tendenz steigend. Im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich die Mitgliederzahl von 70 erreichen. Fast alle Steckelsdorfer beteiligen sich aktiv am Dorfleben“, so Michaela Kierschnicki. Wie aktiv der Ort ist, zeigt sich besonders in der Weihnachtszeit.

Großer leuchtender Adventskranz in Steckelsdorf. Quelle: Sebastian Morgener

Weihnachtlich geschmückter Dorfplatz

Der Dorfplatz an der Kirche in Steckelsdorf ist weihnachtlich geschmückt. Neben einem stattlichen Christbaum und anderen Weihnachtsdekorationen steht auch ein großer leuchtender Adventskranz von zwei Metern Durchmesser. Den Kranz hat der Steckelsdorfer Jürgen Benfer vor drei Jahren gebaut und auf dem Dorfplatz vor der Kirche errichtet. Der Adventskranz zieht alle Blicke der Passanten und Gäste des Dorfes auf sich.

„Leider ist Jürgen Benfer im Januar dieses Jahres plötzlich verstorben. Den Kranz hatte er aus vielen alten künstlichen Weihnachtsbaumästen und mit viel Bauschaum hergestellt. Das Werk hatte schon einige Blessuren durch die Jahre und das Wetter. Deshalb habe ich mich entschlossen, dem Adventskranz wieder neuen Glanz zu verleihen“, erzählt Andreas Kubale.

Die Idee zu den Kerzen von Andreas Kubale. Quelle: Jürgen Ohlwein

Vorher waren die Kerzen aus Pappmaterial. So überlegte Andreas Kubale, wie man das anders lösen könnte. Viele Informationsgespräche führte der Rentner in Baumärkten. Dann hatte er endlich eine Lösung. „Ich habe als Kerzenschaft ein PC-Rohr aus dem Baumarkt genommen. Darauf habe ich ein Einweckglas mit Deckel als Lichthülle gesetzt. In dem Glas befindet sich dann eine Glühbirne, die flackert. So ist alles auch vor der Witterung geschützt“, so Andreas Kubale.

Der Weihnachtsbaum aus Steckelsdorf

Die Elektrik für den Kranz, damit dieser abends auch schön leuchtet, hat Peter Spiegelberg installiert. Auch er ist Mitglied des Heimatvereins. Von seinem Grundstück strahlt in diesem Jahr auch der Steckelsdorfer Weihnachtsbaum. „Der Baum kommt diesmal von uns. Jedes Jahr stiftet eine andere Familie den Weihnachtsbaum. Da gibt es schon eine lange Warteliste.“ Natürlich hat Peter Spiegelberg es sich auch nicht nehmen lassen, den Baum selbst zu schmücken.

Die Steckelsdorfer feiern bekanntlich gern. So trifft man sich oft für solche Geselligkeiten auf dem Dorfplatz, auch, um Weihnachtslieder zu singen. „Wir haben hier am 21. Dezember Wintersonnenwende mit Lagerfeuer, Glühwein und Bratwurst gefeiert. Das war sehr gemütlich und ist ganz schön spät geworden“, so Andreas Kabale. Auch einen Weihnachtskalender gibt es auf dem Dorfplatz: Es ist ein Weihnachtsmann mit 24 Taschen in seinem Gewand. Hier können sich die Kinder bedienen. „Leider ist der Adventskalender schon bis zur 24. Tasche geplündert worden“, sagt Andreas Kabale.

Der Weihnachtskalender ist leider immer schon recht früh geplündert. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Steckelsdorfer Spatzen

Er ist auch Sänger bei den Steckelsdorfer Dorfspatzen. „Wir sind nur fünf Steckelsdorfer, die gerne gemeinsam singen und kein richtiger professioneller Chor. Uns macht das Singen viel Spaß. So treten wir bei verschiedenen Veranstaltungen auf. Dabei kommt es uns aber nicht darauf an, perfekt zu sein. Wir sehen uns als Boyband“, so der singende Rentner Andreas Kubale. Ihre Proben haben sie an die Corona-Bedingungen angepasst.

Ganz so schlecht singen die fünf Boybandmitglieder aus Steckelsdorf dann aber auch nicht. So haben sie sogar eine eigene Steckelsdorfer Hymne im Repertoire. Für Andreas Kubale, Michaela Kierschnicki und Peter Spiegelberg ist es dieses gemeinschaftliche Miteinander, was Steckelsdorf ausmacht.

Von Jürgen Ohlwein