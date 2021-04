Großalarm für die Feuerwehr Rathenow in der Nacht zu Montag im Gewerbegebiet Grünauer Fenn: Ein Brand war auf dem Gelände der Firma Stahlbau Koch ausgebrochen. Nun untersuchen Kriminaltechniker den Brandort.

Rathenow - Großalarm in Rathenow: Das sagt die Polizei

