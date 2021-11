Großderschauer Abgeordnete beschließen Tempo-30-Limit für drei Straßen in der Gemeinde

Großderschau

Die für ein geschichtsreiches Kolonistendorf typische Grundstücksbebauung, Freizeitangebote für ein reges gesellschaftliches Leben, gutes nachbarschaftliches Miteinander und eine Gemeindevertretung mit Geschick für kommunalpolitische Belange sind typisch für Großderschau. So etwas spricht sich schnell herum und macht die Gemeinde attraktiv für Familien, die es ins Ländliche lockt. Zuzügler sind willkommen in dem Dorf an der Dosse.

„Wir wurden gut aufgenommen in Großderschau und fühlen uns richtig wohl in der Gemeinde“, sagte Siegmund Schulz am Dienstagabend in der Sitzung der Gemeindevertretung bei ihrer Beratung im Heimathaus. Siegfried Schulz und seine Frau Brigitte wohnen seit dem Frühjahr in Großderschau, in einem zuvor erworbenen Haus in der Lindenstraße. Sie sind aber nicht die einzigen Zuzügler in der Lindenstraße. Weitere Familien haben dort Grundstücke gekauft und wohnen nun in dem Kolonistendorf, wo sie sich ebenfalls wohlfühlen.

Der Zuzug sorgt für die Zukunft

Der Zuzug tut der Gemeinde gut, sorgt für Zukunft und Nachwuchs im Dorf. So bereichern nun Familien mit acht Kindern das Leben in der Lindenstraße. Die Kinder haben schon längst Spielkameraden gefunden und Freundschaften geschlossen.

Die Großderschauer sind für ein Tempolimit im Ort. Wenn Schilder nicht helfen, können vielleicht Aufsteller die Kinder vor Gefahren schützen. Quelle: Norbert Stein

Kinder spielen gern, toben herum und sind dabei auch manchmal in ihrem Elan unachtsam. Weil die Lindenstraße von vielen Kraftfahrern und als Durchgangsstraße in Richtung Ostprignitz genutzt wird, sorgen sich die hinzugezogenen sowie die schon lange in Großderschau wohnenden Anwohner zunehmend um die Sicherheit der Kinder vor ihren Grundstücken in der Lindenstraße. Bürgersteige gibt es dort nicht.

In Sorge an die Kommunalpolitiker gewandt

Im Juni wandten sie die Anwohner mit ihrer Sorge an die Kommunalpolitiker und hatten eine Bitte. Die Gemeindevertretung möge prüfen, ob die Möglichkeit besteht, für die innerörtliche Lindenstraße tempo 30 als zulässige Höchstgeschwindigkeit festzulegen. Die Anwohner selbst blieben aber auch nicht untätig und beherzigten einen Vorschlag der Abgeordneten mit Aufstellern „Achtung Kinder“ Benutzer der Lindenstraße zu sensibilisieren mit ihren Fahrzeugen freiwillig langsamer zu fahren.

Gemeindevertretung prüfte Umsetzbarkeit

Die Gemeindevertretung hat die Umsetzbarkeit der Anwohnerbitte inzwischen geprüft und am Dienstagabend eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h beschlossen. „Es geht um die Sicherheit unserer Kinder“, sagt Bürgermeisterin Yvonne Ratzmer.

Die Abgedienten haben an dem Abend aber noch einen weitere Entscheidung getroffen, mit der sie für mehr Verkehrssicherheit in der Gemeinde sorgen wollen. Dafür beschlossen sie die Dossestraße und die Jülitzer Straße als verkehrsberuhigte Zone ebenfalls mit Tempolimit 30 km/h auszuweisen.

Zufrieden – aber noch nicht endgültig entschieden

Die anwesenden Anwohner waren zufrieden mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung. Doch endgültig entschieden ist in den Angelegenheiten damit noch nicht. „Nur die untere Verkehrsbehörde des Landkreises kann die Geschwindigkeitsbegrenzung anordnen“, erklärte Bauamtsleiterin Birgit Schmidtke.

Die Gemeindevertretung beauftragte deshalb die Verwaltung mit der Einleitung dafür notwendiger Schritte und die beschlossen Geschwindigkeitsbegrenzungen bei der Unteren Verkehrsbehörde zur Anordnung zu beantragen.

Von Norbert Stein