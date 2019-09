Großübung der Feuerwehren über 24 Stunden

Rathenow

Sechs Einsatzübungen standen auf dem Plan der diesjährigen 24-Stunden-Wochenendausbildung der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow. Um 21.27 Uhr wurden die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte am Freitagabend alarmiert.

Für 24 Stunden war die Wochenendübung angesetzt, bei der verschiedenste Lagen durchgespielt wurden.

In der Bio-Ethanol-Anlage im Premnitzer Industriepark, so lautete die Übungsvorgabe, war nach einem Schadensfall ein Brand ausgebrochen. Dieser breitete sich auf das Verwaltungsgebäude aus. Schaulustige beobachteten den Großeinsatz. Infolge dessen kam es an der nahen Werks-Bahnstrecke, die von einer Straße mit unbeschranktem Bahnübergang gekreuzt wird, zu einem Unfall von zwei Pkw und einem Güterzug.

Soweit das Szenario des Ausbildungswochenendes, an dem 94 Feuerwehrkräfte der Wehren der Stadt Rathenow und der Ortsteile, außer Böhne, der drei Premnitzer Wehren sowie 45 Kräfte des Rettungsdienstes zusammen mit dem Katastrophenschutz des Landkreises und fünf Kameraden des Technischen Hilfswerks beteiligt waren.

Nach zwölf Minuten am Ort

Nach zwölf Minuten waren mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr Mögelin die ersten Kräfte am Einsatzort. Zwei Minuten später traf ein Fahrzeug der Feuerwehr Döberitz ein und ab 21.49 Uhr erreichten die Premnitzer Feuerwehr sowie die Rathenower Wehr und die weiteren Rettungskräfte, mit insgesamt 28 Fahrzeugen, den Ort. Während des mehrstündigen Einsatzes wurden auf dem Gelände der 2014 still gelegten Anlage acht Schwerverletzte, acht Verletzte und eine unverletzte Person gerettet sowie ein Toter geborgen. Beim Verkehrsunfall galt es die fünf Insassen aus den zwei Pkw zu retten.

Nach Einsatzende 23.32 Uhr rückten die Kräfte gegen Mitternacht ab und trafen sich auf der Premnitzer Wache zum Essen und zur ersten Auswertung. „Als Übungsziele waren die Kommunikation zwischen und innerhalb der verschiedenen Führungsebenen, die Brandbekämpfung sowie Rettung, Versorgung und Bergung aller Unfallopfer, inklusive der Errichtung eines Verletzten-Sammelplatzes geplant“, so der Rathenower Ortswehrführer Oliver Lienig.

Großereignis immer schwierig

„Die Brandbekämpfung hätte schneller aufgenommen werden können. Die Abschirmung der Ethanoltanks lief wunderbar. Die Koordinierung der an mehreren Orten eingesetzten Atemschutzträger lief etwas unkoordiniert, so dass sich die Rettungsmaßnahmen etwas hinaus zögerten. Ein Großereignis ist immer schwierig. Aber die Übungsziele wurden annähernd erreicht.“

Es wurden bewusst jüngere Führungskräfte eingesetzt. Erstmals wird bei einer solchen Großübung die Auswertung über alle Ebenen bis in die jeweiligen Mannschaften hinein erfolgen. „Das Einsatzszenario Verkehrsunfall ist nicht unser Kerngeschäft“, so THW-Ortsverbandsführer Sebastian Lodwig. „Da hat man gesehen, dass wir noch Nachhole- und Übungsbedarf haben. Aber die gestellten Aufgaben konnten erfüllt werden.“

Nach zwei Uhr auf der Wache

Kurz nach zwei Uhr waren die Kameraden wieder auf der Rathenower Wache.

Zur Wochenendausbildung waren noch fünf weitere Einsatzübungen geplant, die mit 49 Rathenower Kameraden durchgeführt wurden. Folgende Szenarien galt es zu bewältigen: Brand im Wohngebäude Perleberger Straße (3 Uhr), technische Hilfeleistung an der Biogasanlage Heidefeld (8.30 Uhr), Höhenrettung im Wohngebäude Bruno-Baum-Ring (11 Uhr), Brand (11.01 Uhr), Person im Wasser, an der Havel (11.03 Uhr).

Für das nächste Jahr plant der Landkreis eine noch größere Einsatzübung mit stärkerer Einbeziehung der Rettungskräfte des gesamten Landkreises.

