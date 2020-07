Rathenow

Ein Herz mit Flügeln, ein Totenschädel oder doch lieber das Gesicht der besten Freundin? All das und noch viel mehr kann Anne Höffler (27) zur Verschönerung des Körpers als Tattoo auf die gewünschten Stellen stechen. Als Existenzgründerin geht sie in die berufliche Selbstständigkeit. Am 3. August eröffnet sie Am Körgraben 10 in Rathenow ihr Kunst- und Tattoostudio „Spiritual Artflow.

Beruflich auf eigenen Beinen zu stehen, das sei für sie schon länger ein großer Traum gewesen, berichtet sie. „Irgendwann einmal...“, dachte sie, werde es soweit sein. Ganz sicher, ob und wie das funktionieren würde, sei sie nicht gewesen. Zweimal schon hatte sie ein paar Monate in einem Tattoostudio mitgearbeitet und 2018 sogar sechs Monate in Berlin auf der Europäischen Tattoo-Schule alles Wesentliche gelernt. Doch der letzte Anstoß zum Sprung in die Selbstständigkeit hatte gefehlt...

Vier Tage beim Lotsendienst

Eben weil sie nicht sicher war, hat sie schließlich beim Lotsendienst für Gründer im Landkreis Havelland ein Development-Center über vier Tage mitgemacht – und plötzlich war der Groschen gefallen. „Das war sehr hilfreich für mich“, teilt Anne Höffler mit. „Wir haben einen Business-Plan für mein Geschäft aufgestellt und genau darüber gesprochen, wie alles werden soll.“

Die Atmosphäre sei sehr locker und angenehm gewesen. Alle Fragen, die sie hatte, seien ihr von den Fachkräften beantwortet worden. Das habe ihr viel Kraft gegeben. Sie habe zwei Unternehmensberater an die Seite bekommen, die sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiteten.

Talent von der Mutter

Schon als kleines Mädchen hat sie gern gemalt und gezeichnet, berichtet Anne Höffler, die aus Hohennauen stammt und jetzt in Rathenow wohnt. Das Talent dafür habe sie von ihrer Mutter in die Wiege gelegt bekommen: Ina Höffler ist eine der vier Frauen, die das Offene Atelier im Kulturzentrum betreiben.

Nur Tattoos zu stechen, darauf will sich Anne Höffler aber nicht festlegen lassen. Sie nimmt auch Kunstaufträge an. Porträts zu zeichnen, meist mit Bleistift und Kohle, das geht ihr leicht von der Hand. Auch auf Wänden hat sie schon mal was gemacht. Auf einen Stil sei sie nicht festgelegt, teilt sie mit. Feine Bilder, ganz realistisch ausgeführt, da wolle sie sich tiefer hinein arbeiten.

Gipsabdrücke vom Babybauch

Außerdem würde sie gern für schwangere Frauen vom Babybauch Gipsabdrücke nehmen und die Ergebnisse künstlerisch gestalten. Ein paarmal hat sie das schon auf privater Basis gemacht und die ausgehärteten Gipsbäuche dann mit Farben, Rüschen, Worten und anderen Dingen so aufbereitet, dass man sie in einer Wohnung schön präsentieren kann.

Anne Höffler ist selbst überrascht, wie schnell es plötzlich nach dem Development-Center mit ihrem Studio ging. Das sei ein großer Aufwand gewesen. Sie sei ihrer Familie sehr dankbar, die ihr viel geholfen habe, teilt sie mit, und auch viele Freunde hätten sie unterstützt.

Das Kunst- und Tattoostudio „Spiritual Artflow“ von Anne Höffler ist zu erreichen per Telefon unter 0713/ 24 34 305, E-Mail spiritual_artflow@gmx.de, Instagram + Facebook: spiritual_artflow

Von Bernd Geske