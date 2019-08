Havelland

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt sich gegen die Kürzungspläne der Kreisverwaltung, das Förderprogramm der offenen Jugendarbeit ab 2020 zu streichen. „Es ist unverantwortlich und hat uns schockiert“, so Ursula Lindner, die für die Fraktion im Jugendhilfeausschuss mitarbeitet. „Diese Sparpläne treffen ins Herz der außerschulischen Lebenswelten unserer Kinder und Jugendlichen und das ist nicht hinnehmbar!“

Wo wird noch gespart?

Doch das ist nicht alles, was die Bündnisgrünen in dem Zusammenhang beschäftigt. „Gleichzeitig bewegt uns die Frage, in welchen anderen sozialen Bereichen Einsparungen der Kreisverwaltung geplant sind. Gespannt warten wir auf die Antwort der Kreisverwaltung auf unsere Anfrage hinsichtlich der weiteren Existenz der Schuldnerberatungsstellen in freier Trägerschaft.“

Keine Schuldnerberatung

Dies betrifft die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt und die Stadt Falkensee. Auch hier sind möglicherweise finanzielle Kürzungen oder gar eine Aufkündigung der Dienste geplant. „Von der Streichung öffentlicher Gelder in sozialen Bereichen halten wir nichts“, heißt es in der Mitteilung von Bündnis 90/Die Grünen. „Die Kommunen und freien Träger brauchen eine verlässliche Unterstützung durch den Kreis, um langfristig und kontinuierlich ihre so wichtige Arbeit leisten zu können“, unterstreicht Antje Töpfer, Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Kreistag.

Antje Töpfer ist Vorsitzende der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Und weiter heißt es: „Ein Förderprogramm zu streichen, nachdem erst in diesem Jahr – zum Beispiel in Nauen Stellen – für Jugendarbeit beschlossen wurden, ist keine Grundlage für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Statt in sozialen Bereichen Gelder zu streichen, sollten wir die soziale Arbeit in den Kommunen stärken und sie unterstützen, in die Zukunft und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu investieren.“

Anträge werden vorgelegt

Die Fraktion kündigt an, im Kreistag entsprechende Anträge vorzulegen und sich für den Erhalt des Förderprogramms „Offene Jugendarbeit“ und die finanzielle Unterstützung der Schuldnerberatungsstellen einzusetzen.

Von Joachim Wilisch