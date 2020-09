Rathenow

Die Freiwillige Feuerwehr in Grütz wurde 1934 gegründet. Jetzt besteht die Wehr aus zehn aktiven Kameraden. Kinder und Jugendliche trainierten bisher immer gemeinsam mit denen aus Göttlin zusammen.Zuletzt gab es in Göttlin eine Jugendfeuerwehr bis 2005/2006. Am Samstag nun geschah etwas ganz Besonderes. In ihrer 86-jährigen Geschichte gründete die Freiwillige Feuerwehr Grütz erstmals eine eigene Jugendfeuerwehr.

Erfolgreiche Weiterbildung

„Die Idee zu einer eigenen Jugendfeuerwehr entstand bereits im vorigen Jahr. Ausreichend Kinder gab es im Dorf. So absolvierten bereits im Dezember die Kameraden Randy Wilzo und Stefan Janke erfolgreich ihre Weiterbildung zum Jugendwart“, so Ortswehrführer Rainer Brüch.

Im Januar wurden Eltern des Dorfes zu einer Infoveranstaltung eingeladen und der Aufruf zur Gründung folgte. Zur Jahreshauptversammlung im Februar entschlossen sich die Grützer Wehrleute das Wagnis anzugehen.

Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann (rechts) überreichte Jugendwart Randy Wilzo zur Gründung einen Sankt-Florian-Pokal. Quelle: Uwe Hoffmann

Zum 1. April wurden sieben Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren Mitglied. Am 1. Juni folgte das achte Mitglied. Wegen der Corona-Pause erfolgte nun die offizielle Gründung.

„Die Stadt freute sich im Frühjahr über die überraschende Mitteilung der Gründung der Jugendfeuerwehr“, so der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann bei der Überreichung eines Sankt-Florian-Pokals an Jugendwart Randy Wilzo.

Toller Anlass

Die neuen Helme für die jungen Kameraden besorgte der Brandschutzbeauftragte der Stadt, Karl-Heinz Wegener. Die offizielle Gründungsurkunde gab es von Stadtbrandmeister Jörg Eichmann. „Die Gründung einer neuen Jugenfeuerwehr ist immer ein toller Anlass. Das liegt derzeit im Landkreis auch im Trend“, so der stellvertretende Kreisjugendwart Denis Becker aus Dallgow-Döberitz.

Im Landkreis hat Grütz nun die 58. Jugendwehr. Insgesamt sind in den Jugendwehren des Kreises rund 800 Kinder und Jugendliche organisiert.

Ortswehrführer Rainer Brüch mit Jugendwart Randy Wilzo und seinem Stellvertreter Stefan Janke. Quelle: Uwe Hoffmann

Zu den Mitgliedern der ersten Grützer Jugendfeuerwehr gehören: Max Janke (9), Ian Hansekowski (11), Dean Romeike (7), Tim Erik Menz (8), Lilly Burmeister (10), Hanna Wilzo (12), Nele Wilzo (10) und Florian Otten (8). Nele ist die Tochter des Jugendwarts Randy Wilzo und Hanna ihre Cousine.

„Mein Papa fragte mich, ob ich Lust hätte mit zu machen und sagte Ja. Es macht mir Spaß etwas gemeinsam mit meinen Freunden zu lernen“, so Max, der Sohn des stellvertretenden Jugendwarts Stefan Janke. Auch Carsten Ottens Sohn Florian ist dabei.

Nächste Generation

Mit seinen Brüdern Jonathan (5) und Marian (3) wächst in der Familie schon der Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr heran. Deren Großvater Uwe Spott war vor vielen Jahren bereits stellvertretender Wehrführer in Grütz.

„Es ist toll, dass wir die Jugendfeuerwehr mit acht Kindern gründen. Für die tolle Unterstützung der Eltern dabei möchte ich mich noch mal ausdrücklich bedanken“, so Jugendwart Wilzo. „Am Freitag in 14 Tagen beginnt die Ausbildung.“ Zwei Stunden lang trainieren die Nachwuchsfeuerwehr-Kameraden jeden Freitag.

Feuerwehrmann Carsten Otten mit Sohn Florian (9) und seinen Brüdern Jonathan (5) und Marian (3) beim Geschicklichkeitsspiel. Quelle: Uwe Hoffmann

Zur kleinen Feier wurde Kamerad Matthias Brüch von Stadtbrandmeister Jörg Eichmann nachträglich zum Löschmeister befördert.

Von Uwe Hoffmann