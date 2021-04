Grützer Ferienhausanlage: Investor stellt Pläne vor

Grütz

In Bezug auf das im vergangenen Bauausschuss heiß debattierte Feriendorfprojekt in Grütz gibt es Neuigkeiten. Wie Bauamtsleiter Matthias Remus bekannt gab, wird der Investor aus Leipzig seine Pläne am 8. Mai in Grütz vorstellen. Dann gebe es Informationen aus erster Hand. Damit wird die Forderung der Grützer erfüllt, mit den Urhebern des „Bootels“, unter diesem Namen läuft das Vorhaben, ins Gespräch zu kommen.

Anmeldung erforderlich

Wegen der Corona-Pandemie wird die Präsentation in vier Einzelveranstaltungen à maximal 30 Personen aufgeteilt. Diese beginnen jeweils um 11, 12, 13, und 14 Uhr. Zugelassen sind nur Einwohner aus Grütz. Die Veranstaltungen finden auf dem Areal der Marina unter freiem Himmel statt. Wer teilnehmen will, der melde sich mit seinem Terminwunsch im Rathenower Bauamt (Tel. 03385/596 500).

Wie berichtet, soll nach Wunsch des Investors auf dem Gelände der ehemaligen Marina eine Ferienhausanlage mit 38 Wohnungen entstehen. Viele Grützer haben mit der Dimension der Anlage Probleme. Unter anderem ist ein achtgeschossiger Wohnturm geplant. Anwohnerin Rosalinde Michaelis, die bereits im Bauausschuss ihre Bedenken geäußert hatte, trug diese auch den Stadtverordneten noch einmal vor. Ein solches Monster passe nicht in ein kleines Dorf wie Grütz, sagte sie.

Versprechen des Bauamtsleiters

Bauamtsleiter Matthias Remus plädierte dennoch dafür, den notwendigen B-Plan aufzustellen. Nur im Zuge dieses Verfahrens könne geklärt werden, was an dieser Stelle überhaupt möglich sei. Sollte es sich nach dem Vor-Ort-Termin am 8. Mai herausstellen, dass die Pläne im Dorf keine Akzeptanz finden, werde das Verfahren im Juni wieder aufgehoben, versprach Remus. Die Stadtverordneten stimmten daraufhin dem Aufstellungsbeschluss mit großer Mehrheit zu.

Von Markus Kniebeler