Seit November kann man in „Kitty’s Candy World“ Süßigkeiten amerikanischer Machart genießen. Nun plant die Inhaberin des originellen Cafés in der Berliner Straße von Rathenow eine Erweiterung.

Katharina Mirsch in dem Ladenlokal, in das sie im Herbst mit „Kitty's Candy World“ umziehen will.  Quelle: Markus Kniebeler