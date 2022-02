Rathenow

Wer auf dem Wochenmarkt in Rathenow nicht nur herumschlendern, sondern auch seinen Heißhunger in der Mittagspause stillen will, wird schnell zufriedengestellt. So etwa bei Rüdiger Knopke, der seit 2019 jeden Mittwoch vor dem Kulturzentrum seinen Hähnchengrill aufstellt. Wer zusätzlich Zeit für einen netten Plausch mitbringt, ist bei Knopke goldrichtig.

Seit 1997 fährt er mit seinen beiden Grillwagen durch die Region. Alle zwei Tage wird der Hähnchengrill Knopke aus Nackel mit frischer Ware vom Geflügelzüchter Wiesenhof beliefert. Knusprige Hähnchenschenkel, Rippchen, Ente und ein 1.100-Gramm-Hähnchen gibt es bei Knopke.

„Ich habe mir damals gesagt: Wenn ich das mit dem Stand durchziehe, dann richtig“, erzählt der 52-Jährige. Bei ihm gibt es auch Bratkartoffeln und Pommes. „Das bieten nicht viele Grillstände in der Region an“, erzählt der Standbesitzer. Für die schnelle Mittagspause ist das perfekt. Danach geht man garantiert nicht hungrig zurück ins Büro.

Nachdem er seinen Armeedienst absolvierte, arbeitete Knopke erst in der Agrarwirtschaft. Dass die Preise für Fleisch in die Höhe gehen, kann er daher durchaus verstehen: „Bauern müssen auch von etwas leben.“

Die Preistreiberei mache es ihm aber nicht unbedingt einfacher. Den Schritt in die Selbstständigkeit bereut er keineswegs: „Der Wecker klingelt zwar manchmal sehr früh, aber das gehört eben dazu.“ Vertreten ist er auch in Oranienburg, Potsdam und Brandenburg. Die weiteste Strecke, die er mit seinem Wagen gefahren ist, war bis nach Lüneburg.

Bei vielen Feiern und Events baute er schon seinen Wagen auf. Am Schönsten ist es aber Zuhause im Havelland, erzählt der aus Nackel stammende Hähnchenverkäufer. Hier hat er viele Stammkunden. „Die Leute sind hier einfach am freundlichsten, im Norden sind sie manchmal etwas grimmig und wortkarg“, erzählt er.

Rüdiger Knopke kommt mit seinem Hähnchen-Grill nach Rathenow auf den Wochenmarkt. Quelle: Franziska von Werder

Von Franziska von Werder