Halle in Rathenow Nord steht in Flammen

Rathenow

Lautes Sirenengeheul zerreißt am Mittwochabend die Stille über der havelländischen Kreisstadt. Um kurz nach 20 Uhr gehen die Sirenen zum ersten Mal. Kurz darauf sind Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow auf dem Weg zu einem ehemaligen Getreidelager am Falkenweg in der Nähe des Autohauses Klaus & Krohnen.

Als sie vor Ort eintreffen, steht eine Halle zwischen zwei Solarfeldern bereits in Flammen. Eine riesige Rauchwolke bedeckt den Abendhimmel, Flammen schlagen aus dem Dach und aus den Fenstern heraus. Nach etwa fünf Minuten heulen die Sirene erneut. Die Regionalleitstelle gibt eine Gefahrenmitteilung heraus.

Das Feuer ist derweil weithin sichtbar und färbt den Himmel über Rathenow rot.

Zur Galerie Am Mittwochabend ging eine Halle am Falkenweg in Flammen auf.

Von Christin Schmidt