Hangsicherung für neue Wohnhäuser

Rathenow

Viele aufmerksame Blicke ziehen die Bauarbeiten auf sich, die in diesen Tagen an einer Stelle der Großen Milower Straße in Rathenow stattfinden. Mit viel Stahl und Beton wird hier am Fuße des Weinbergs eine Hangsicherung für eine lange Garagenreihe (rechts) gebaut. Zunächst wurde eine zwei Meter tiefe Baugrube ausgehoben, dann werden jetzt insgesamt acht Tonnen Stahl und 95 Kubikmeter Beton eingebracht.

Das später L-förmige Profil wird die Reihe der Garagen gegen ein mögliches Abrutschen sichern. Die Rampf Bau GmbH aus Premnitz wird auf dem Grundstück Große Milower Straße 4 zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen errichten. Der Bau der beiden Gebäude selbst soll im Laufe dieses Jahres beginnen.

95 Kubikmeter Beton werden eingebracht. Quelle: Bernd Geske

Von Bernd Geske