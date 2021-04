Hohennauen

Wer genießt nicht gern einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auf dem Wasser, inmitten der Natur, umgeben von Vogelgezwitscher, Wasservögeln oder schwimmenden Bibern?

Dieses schöne Bild bietet sich, wenn man sich mit einem Hausboot auf eine Abenteuertour begibt. Wenn in den nächsten Wochen die Temperaturen steigen, wird es auch wieder viele Menschen besonders an den Wochenenden auf die Havel und die Gewässer rund um Rathenow ziehen.

Sonnenaufgäng am Hohennauener See ein toller Anblick für Hausbootmieter Quelle: Jürgen Ohlwein

Viele nutzen die Gelegenheit und mieten sich ein Hausboot um sich am Wochenende auf dem Wasser zu erholen. Wie der Saisonstart bei dem Hausbootverleiher Havelland-Hausboote in Hohennauen beginnen könnte und was man beim Mieten eines Hausbootes beachten muss, erklärt Robert Köllmann, Inhaber des Verleihs.

Der Hausbootverleih Havelland-Hausboote hat seine Basisstation, an der Steganlage in Seeblick Ortsteil Hohennauen am Hohennauener See.

„Wir verfügen über vier fahrende und ein festliegendes Hausboot, welches seinen Platz am Südufer des Hohennauener Sees hat. Ein weiteres festliegendes Hausboot befindet sich momentan im Bau und soll im zweiten Quartal dieses Jahres ebenfalls seinen Platz am Südufer finden. Des Weiteren bieten wir ein Zeltfloß und ein Sportboot zur Vermietung an. Alle fahrenden Boote starten an unserer Basisstation“, erklärt Robert Köllmann.

Natürlich hat die Firma Havelland-Hausboote auch mit der Coronakrise zu kämpfen. Schon im vergangenen Jahr gab es wegen des ersten Lockdowns einige Unsicherheiten zu bewältigen.

„Nach einem verspäteten Start und einer etwas unsicheren Startphase war es uns möglich, unseren Gästen einen erholsamen Urlaub zu bieten. Da unsere Hausboote weitestgehend autark versorgt werden, fühlten sich unsere Gäste stets sicher“, so Robert Köllmann.

Hausboote der Firma Havelland-Hausboote auf dem Hohennauener See Quelle: Privat

Auch in dieser Saison plant die Firma natürlich schon den Saisonstart. „Derzeit planen wir, die Saison Anfang Mai zu starten und unsere Gäste zu empfangen. Angesichts der steigenden Fallzahlen bereitet uns der kommende Saisonstart verstärkt Sorgen, dass touristische Vermietungen weiterhin nicht möglich sein werden“, erklärt Robert Köllmann.

„Unser Hygienekonzept ist erarbeitet, um den Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten. Neben einer Maskenpflicht während der Bootsübergabe desinfizieren wir sämtliche Oberflächen unserer Hausboote. Unsere Hausboote werden an unterschiedlichen Tagen übergeben, wodurch gewährleistet sein soll, dass sich keine Gäste auf unserer Basisstation begegnen“, so der Inhaber des Hausbootverleihs weiter.

Beim Mieten eines Hausbootes gibt es allerdings einiges zu beachten. „Generell sollte man bedenken, dass man mit dem Fahren eines Hausbootes eine große Verantwortung trägt, sowohl für sich als auch für andere Boote sowie für die Natur. Wichtig ist, dass alle Crewmitglieder des Bootes wissen, was sie zum Beispiel beim Anlegen oder Schleusen zu tun haben und den Anweisungen des Kapitäns folgen“, so Robert Köllmann.

„Des Weiteren muss den Mietern bewusst sein, dass sie sich während des gesamten Urlaubes selbst versorgen müssen. Sinnvoll ist es, sich im Vorfeld über eine mögliche Fahrtroute zu informieren. Außerdem müssen unsere Gäste die zehn Goldenen Regeln für Wassersportler beachten, da wir am Erhalt und Schutz unserer Natur interessiert sind“, so der Hausbootverleiher weiter.

Ein Bootsführerschein wird beim Fahren von Hausbooten im führerscheinfreien Gebiet zwischen der Stadt Brandenburg und Havelberg nicht benötigt.

„In diesem Gebiet genügt eine Charterbescheinigung, die unsere Mieter vor Abfahrt in Form einer theoretischen und praktischen Einweisung erlangen. Zur Vorbereitung stellen wir unseren Mietern Schulungsunterlagen zur Verfügung“, erklärt Robert Köllmann.

Neben der fachlichen Einweisung wird auch auf andere Sachen hingewiesen. „Wichtig ist jedoch, immer in ausreichend tiefen und breiten Gewässer zu fahren. Dafür ist es wichtig, den Tonnen zu folgen – das wird vorab in der Einweisung besprochen. Generell weisen wir unsere Mieter darauf hin, nicht zu nah am Ufer heranzufahren sowie sich mit der nötigen Umsicht und Rücksicht auf den Wasserstraßen zu bewegen“, so der Hausbootverleiher.

Aber was passiert, wenn es eine Havarie gibt? „Sowohl bei Unklarheiten als auch bei Schäden ist ein Service-Mitarbeiter telefonisch zu kontaktieren. Dieser wird eine erste Einschätzung des Schadens vornehmen und entsprechende Schritte einleiten“, erklärt Köllmann.

Die Mindestmietdauer beim Hausbootverleiher in Hohennauen beträgt bei den fahrenden Hausbooten sieben Tage. Das festliegende Hausboot wird ab mindestens drei Tagen vermietet. Das Zeltfloß und Sportboot wird zur Tagesvermietung angeboten. „Unsere Hausboote werden größtenteils von Familien und Paaren gemietet“, so Robert Köllmann.

Was wünscht sich der Hausbootverleiher am Hohennauener See für die kommende Saison?

Köllmann wünscht sich für die kommende Zeit klare Vorgaben: „Für die kommende Saison wünschen wir uns klare Strategien, damit wir unseren Gästen die erholsame Auszeit bieten können.“ Köllmann möchte auch den Mitarbeitern eine Perspektive geben. „Und natürlich wünschen wir uns für all unsere Hausboote immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.“

Von Jürgen Ohlwein