Havarie am Schlauchwehr: Plötzlich steht eine Rathenower Kleingartensiedlung unter Wasser

Rathenow

Erst Alarmstufe 1, dann sogar Alarmstufe 2. Das Wasser der Havel ist am Wochenende in Rathenow unerwartet immer höher gestiegen. Von einem richtigen Hochwasser sollte aber trotzdem eher nicht gesprochen werden. Der Grund war das Schlauchwehr bei Bahnitz. Es hat plötzlich nicht mehr funktioniert, komplett geöffnet und alles Wasser durchgelassen.

Zur Galerie Am Wochenende gab es eine Fehlfunktion beim Schlauchwehr Bahnitz, die Havel stieg stark an.

„In Bahnitz war am Freitag planmäßig der Strom abgeschaltet worden“, sagt Joachim Karp, Leiter des Außenbezirks Rathenow beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). „Normalerweise hat das keinen Einfluss auf den Betrieb unserer Wehre, die in solchen Fällen automatisch den letzten Wasserstand halten.“ Das Schlauchwehr in Bahnitz aber habe sich komplett auf den Boden der Havel gelegt und damit den Durchfluss vollständig geöffnet.

Anzeige

Eine Fehlfunktion. Ob es dazu kam, als der Strom abgeschaltet war, oder als der Strom wieder eingeschaltet wurde, ist bislang nicht geklärt. Es war überhaupt das erste Mal, dass das Bahnitzer Schlauchwehr eine solche Fehlfunktion hatte. Und das auch noch Freitag nach Feierabend. Mit einem Mal rauschte das Wasser der Havel in Bahnitz ungebremst durch.

Joachim Karp, Leiter des Außenbezirks Rathenow beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Quelle: Bernd Geske

Als Joachim Karp am Samstagmorgen um 6 Uhr einen Blick auf die Wasserstände warf, herrschte am Oberpegel Rathenow bereits Alarmstufe 1 (ab 2,95 Meter). Das Wasser stand bei 3,08 Meter, das Stauziel lag dagegen bei 2,75 Meter. 33 Zentimeter zu viel – ein enormer Anstieg in so kurzer Zeit.

Er holte sofort die nötigen Leute aus dem Wochenende. Als erstes wurde das Bahnitzer Schlauchwehr überprüft. „Es war vollkommen offen, gar nicht mehr da“, blickt er zurück. Die erste Vermutung, dass es an der Software lag, die das Wehr normalerweise automatisch steuert, habe sich nicht bestätigt. Es musste wohl etwas im elektrischen oder mechanischen Bereich sein.

Oberpegel bei 3,13 Meter

Der Oberpegel Rathenow stiegt zwischenzeitlich bis auf 3,13 Meter. Das war dann schon Alarmstufe 2, die ab 3,10 Meter ausgerufen wird. Theoretisch hätte das WSA die Schleuse bei Rathenow jetzt weit aufmachen können, dann wäre das Wasser zügig abgeflossen.

Das habe er aber gerade nicht gemacht, erklärt Joachim Karp. Denn weil das Wehr bei Bahnitz praktisch nicht mehr vorhanden war, wäre dadurch der ganze Fluss bis zu den Brandenburger Seen hoch schnell leer gelaufen. Das ganze Wasserreservoir des Flusses wäre erheblich beeinträchtigt worden, die Schifffahrt im Bereich Brandenburg/ Wusterwitz hätte nicht mehr stattfinden können und bei Bahnitz wäre auch bald kein Wasser mehr im Fluss gewesen.

Wenig Wasser in der Havel

In einer Zeit, in der sowieso schon sehr wenig Wasser in der Havel sei, wäre das nicht zu verantworten gewesen. Wegen der trockenen Sommer seit 2018 liege die mittlere Durchflussmenge derzeit bei nur 40 Kubikmetern pro Sekunde. Viel zu wenig. Normal seien in früheren Jahren 120 Kubikmeter gewesen.

Die Fehlersuche am Wehr kam indes nicht recht voran, und dessen Hersteller war so kurzfristig am Wochenende nicht zu erreichen. Da seien die Leute vom WSA-Bauhof auf eine Notlösung gekommen, berichtet Joachim Karp. Es sei schließlich geklärt worden, was nicht funktioniert, und das defekte Teil wurde überbrückt.

Schlauchwehr wieder in Gang

Am Sonntagvormittag sei das Bahnitzer Schlauchwehr wieder in Gang gekommen. Natürlich habe es einige Zeit gedauert, bis es wieder vollgepumpt war. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr habe es seine ursprüngliche Höhe von zwei Metern wieder erreicht. Der Stau Bahnitz war wieder da.

Zum Wochenstart am Montag früh um 6 Uhr hatte sich der Oberpegel Rathenow wieder auf 2,86 Meter gesenkt. Das Stauziel liegt jetzt bei 2,80 Meter.

Man werde das Schlauchwehr Bahnitz jetzt durch den Hersteller noch einmal genau überprüfen lassen, sagt Joachim Karp. Natürlich hätten am Wochenende viele Betroffene beim WSA angerufen, aber nachdem er ihnen das Geschehen erklärt habe, hätten sich die meisten sehr verständnisvoll gezeigt.

Von Bernd Geske