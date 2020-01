Gemeinde soll Silvesterknallerei verbieten

Rathenow

Seit etwa drei Monaten ist die Geschwindigkeitsanzeige am Friedrich-Ebert-Ring in Höhe der Jahngrundschule defekt. Das teilte Silvia Fink am Lesertelefon mit. Sie bat darum, dass das Gerät überprüft und repariert wird.

Das Gerät gehört dem Landkreis Havelland. Wie dessen Pressesprecher Norman Giese erklärt, haben Mitarbeiter des Ordnungs- und Verkehrsamts den Defekt bei der turnusmäßigen Überprüfung festgestellt. Eine Reparatur ist in Auftrag gegeben und erfolgt zeitnah.

Giese teilt auch mit, dass es im Winter zu kurzzeitigen Ausfällen der Messtafeln kommen kann, da diese über ein Solarpanel mit Energie versorgt wird, wofür genügend Sonneneinstrahlung benötigt wird.

Salz auf Strodehner Plattenweg

„Der Naturpark Westhavelland ist ein kostbares Grundwasserreservoire mit einer einzigartigen Flusslandschaft, das geschützt werden muss“, sagt Marion Bernicke-Pérez-Castilleja aus Strodehne. Sie ist auch der Meinung, dass kleine Haveldörfer mit etwa 140 Einwohnern keine „Streusalzbrigaden“ brauchen.

„Es war die erste Nacht mit Frost und schon landet Salz auf den Straßen von Strodehne. Am Gahlberg gibt es zwei Wohnhäuser, der Plattenweg dorthin ist etwa 1,5 Kilometer lang – muss dort gestreut werden?“, fragt Bernicke-Pérez-Castilleja. Sie meint, das Salz schädige die Pflanzen, Tiere, das Grundwasser, das Havelwasser und den Asphalt.

Dass Salz sparsam verwendet werden soll, sieht auch Rhinows Amtsdirektor Jens Aasmann ( SPD) so. Er weiß aber, dass der Weg nicht nur von Anwohnern genutzt wird.

Strodehne soll erste feuerwerksfreie Gemeinde sein

Am Gahlberg verkauft auch Fischer Schröder seine Waren. „Die Abgeordneten haben sich mit dieser Anfrage bereits im letzten Jahr befasst. Sie sehen hier eine Gefahr und halten es für wichtig, dass Autofahrer nicht vom Weg abrutschen, deshalb wird hier gestreut“, so Aasmann.

Außerdem schlägt Marion Bernicke-Pérez-Castilleja vor, dass Havelaue als erste Gemeinde die Silvester- und Feuerwerksknallerei durch ein einfaches Gesetz untersagt.

„Wenn ein Abgeordneter einen solchen Antrag einbringt, beschäftigen sich die Mitglieder des Ortsbeirats damit. Dazu wird es sicher unterschiedliche Meinungen geben. Allerdings können wir nur Satzungen erlassen, wir machen keine Gesetze“, stellt Aasmann klar.

Bänke werden im Winter repariert

Vor etwa vier Wochen wurden zwei Parkbänke im Bruno-Baum-Ring entfernt. Darüber wundert sich Otto Schwarz. Er meint, dass viele ältere Anwohner die Bänke gern genutzt haben.

Der Mann möchte wissen, warum die Sitzgelegenheiten verschwunden sind. „Hat das etwas damit zu tun, dass die Schüler, die diese Bänke ebenfalls genutzt haben, dort ständig ihren Müll liegen lassen?“

Wie Rathenows Stadtsprecherin Anne Kießling klar stellt, werden die Bänke derzeit vom Bauhof der Stadt aufgearbeitet und spätestens Ende März wieder montiert.

„Diese Reparaturarbeiten werden regelmäßig im Winter durchgeführt, damit die Bänke bei steigenden Temperaturen wieder in einem guten Zustand sind. Ein Zusammenhang mit der Nutzung durch Schüler besteht nicht“, so Kießling.

Von Christin Schmidt