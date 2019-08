Rathenow

Wissen Sie, liebe Leser, woran man einen Busfahrer bei Havelbus erkennt? Ist doch ganz einfach: er trägt eine dunkelblaue Krawatte und sieh auch sonst sehr ordentlich aus.

Zur Galerie Das richtige Verhalten im Schulbus will gelernt sein. Zuständig ist dafür seit 26 Jahren Andreas Plessow. Der Havelbus-Trainer startete am Dienstag mit der Havelbus-Schule in Rathenow an der Jahn-Grundschule.

Mit geputzten Schuhen, gebügelter Hose, vielleicht auch mit Sonnenbrille. Die Kinder aus der Klasse 1a der Jahn-Schule wissen das. Andreas Plessow hat sie gefragt. Denn am Dienstag hatten sie eine ganz besondere Unterrichtsstunde.

Start in die Saison

Die Havelbus-Schule machte Station in Rathenow. Es war der Start in die Herbstsaison. Rund 1730 Schülerinnen und Schüler lernen ab sofort, wie man sich im Bus richtig verhält. Und da gibt es eine Menge Regeln zu beachten.

Erst der Fahrer

Doch bevor Andreas Plessow zu den Regeln kommt, ist die Sache mit dem Busfahrer an der Reihe. Danach erklärt der Trainer, was die einzelnen Logos an den Bussen bedeuten. Die Türen werden geöffnet und geschlossen – und da ist sie dann, die erste Regel: wenn die Türen auf- oder zugehen, sollte man genügend Abstand zum Bus halten. Also kommandiert Plessow: „Alle einen Schritt zurück.“

Havelbus-Schule: „Mäxchen“ ist immer dabei Quelle: Joachim Wilisch

Damit Unfälle von Anfang an vermieden werden, ist die Havelbus-Schule seit 26 Jahren fester Bestandteil im Sachkundeunterricht der Erstklässler im Landkreis Havelland. Am Tag, an dem der Bus der Havelbus-Schule eintrifft, lernen die Kinder interaktiv und spielerisch, wie man in den Bus einsteigt, einen Fahrschein löst und sich sicher im Bus verhält.

Für viele Mädchen und Jungen heißt die Fahrt im Schulbus auch, erstmals ohne Eltern unterwegs zu sein. „Das sind für Schulkinder große Herausforderungen“, weiß Silke van Ballaer. Die Sprecherin von Havelbus begleitet den Bus am Dienstag beim Auftakt in Rathenow.

Ein Zauberkasten

Der Hit, den Andreas Plessow während des Unterrichts vor und im Bus präsentiert ist ein Zauberkoffer, auf den die Kinder erfahrungsgemäß stets besonders gespannt sind. Und er hat „Mäxchen“ dabei. Die Puppe ist seit 26 Jahren bei der Havelbus-Schule dabei – und sollte eigentlich wissen, wie das mit dem Busfahren funktioniert. Aber irgendwie kapiert er es nicht. Also gibt es jedes Jahr die Lektion für Mäxchen aufs Neue.

Kleine Überraschung

Der Unterricht ist zu Ende und nun gibt es noch eine Überraschung für die Kinder. Jeder erhält eine Urkunde und ein Postkarten-Malheft. „Das kann man auch später im Unterricht noch einmal verwenden“, sagt Silke van Ballaer.

Zusammen mit der Verkehrswacht macht Havelbus auch Autofahrer darauf aufmerksam, dass nun vermehrt Schulanfänger unterwegs sind. Quelle: Havelbus

Für die Kinder, die nun wissen, wie man sich in einem Bus verhält, ist das Thema Verkehrserziehung noch lange nicht zu Ende. In den Folgejahren gibt es Fahrrad-Test mit der Verkehrswacht – und auch die Regeln, die die Havelbus-Schule vermittelt, müssen irgendwann wiederholt und vertieft werden.

Ab September im Osthavelland

Andreas Plessow und „sein“ Busfahrer machen sich bereit für die nächste Klasse. Nach 26 Jahren sind viele Situationen Routine für den Trainer – und trotzdem stellt Plessow in der Havelbus-Schule immer wieder unter Beweis, dass er wahrscheinlich auch einen ganz passablen Lehrer abgegeben hätte.

Von Joachim Wilisch