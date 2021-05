Rathenow

Zwei Havelländerinnen durchschauten am Dienstagnachmittag die Masche von Betrügern, die mit sogenannten „Schockanrufen“ versucht hatten, an Geld zu kommen. Beide Damen erhielten einen Anruf von ihrem angeblichen Sohn oder Enkel. Dabei wurde vorgegaukelt, dass derjenige einen schlimmen Unfall verursacht hatte. Ein angeblicher Polizist verlangte dann die Zahlung von mehreren zehntausend Euro, um eine Haftstrafe abzuwenden. Teilweise wurde auch nach Bargeld und Wertgegenständen gefragt.

Polizei ermittelt

In beiden Fällen scheiterte der Betrugsversuch jedoch und die aufmerksamen Frauen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Es wurden jeweils Anzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. In den vergangenen Monaten war es in der Region immer wieder zu solchen und ähnlichen Betrugsversuchen gekommen. Nicht alle Angerufenen waren so aufmerksam wie die Frauen vom Dienstag.

Um Erspartes betrogen

Im Februar war eine betagte Rathenowerin durch den Enkeltrick um ihr Erspartes gebracht worden. Bei der Frau hatte ein Mann angerufen und sich als ihr Urenkel ausgegeben. Ihm drohe Gefängnis, wenn die Rathenowerin nicht Geld zahle. Er benötige die Summe dringend, um ein Auto bezahlen zu können. Verängstigt und gutgläubig zugleich hatte die Frau ihr Geld zu einem angeblichen Notar gebracht.

