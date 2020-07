Nauen

Die Corona-Krise hat weiterhin negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das zeigt sich auch im Havelland. Nach einem deutlichen Anstieg im Mai ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni erneut gestiegen – wenn auch nicht ganz so stark. Die Quote erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 5,9.

So hatten in den beiden Geschäftsstellen in Nauen und Rathenow 5256 Menschen keine Arbeit. Das sind 79 Personen mehr als im Vormonat, ein Plus von 1,5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anstieg besonders deutlich, hat um 839 Personen zugenommen, was etwa 19 Prozent entspricht. Im Juni des Vorjahres lag die Arbeitslosenquote im Havelland um 0,9 Prozent niedriger.

Arbeitsmarkt bleibt geteilt

„Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt“, sagt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland bei der Agentur für Arbeit. So liegt die Arbeitslosenquote im Bereich Nauen jetzt bei 4,4 Prozent. 2877 Menschen waren hier ohne Arbeit gemeldet, 106 mehr als im Mai. In Rathenow liegt die Arbeitslosenquote bei 10,1 Prozent. Dort waren 2379 Menschen ohne Job und damit 27 weniger als im Vormonat.

Auch im Juni gab es auf dem Arbeitsmarkt im Havelland Bewegung. Während 356 Personen eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt verloren haben, konnten lediglich 266 Menschen eine neue Anstellung finden. Das sind 21,3 Prozent weniger als noch im Vorjahresmonat.

1158 offene Stellen

„Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1158 offenen Stellen und damit 18,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau“, sagt Solga. Neu gemeldet wurden im Juni 281 Arbeitsstellen, was einen Rückgang um 11,1 Prozent zum Vorjahresmonat bedeutet.

Kurzarbeit spielte auch im Juni eine Rolle, wenn auch nicht eine so große wie im Mai. So wurden im Juni 16 Anzeigen für 152 Beschäftigte zu Kurzarbeit neu gestellt, im Mai waren es 100 Anzeigen für 1054 Beschäftigte und im April 930 für 8688 Beschäftigte.

Negativer Trend wird sich wohl fortsetzen

„Da abzuwarten bleibt, in welchem tatsächlichen Umfang und für welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Unternehmen Kurzarbeit abrechnen, sind diese Daten nicht abschließend“, sagt der Bereichsleiter, und fügt im Hinblick auf den Juli hinzu: „Aufgrund der Corona-Krise wird sich der negative Trend auf dem Arbeitsmarkt voraussichtlich fortsetzen,wenn auch abgeschwächt.“

Nach wie vor bewegt sich die Nachfrage nach Arbeitskräften unter dem Vorjahresniveau. Den größten Bedarf gab es im Juni unter anderem wieder im verarbeitenden Gewerbe, wo 44 Stellen neu zur Verfügung standen. Helfer für die Lagerwirtschaft, Montierer, Industriemechaniker und Maschinen- und Anlagenführer wurden gesucht.

Lehrer werden gesucht

37 neue Stellen wurden im Bereich der öffentlichen Verwaltung gemeldet. „Gesucht werden vor allem zum Schuljahresbeginn neue Lehrer, da eine Vielzahl an Lehrern in Altersrente oder Pension geht. Große Nachfrage besteht auch weiterhin nach Verwaltungsmitarbeitern verschiedener Sachgebiete sowie Erzieher für Kita-Einrichtungen“, sagt Guido Solga.

Zudem gab es allein 23 neue Stellen im Einzelhandel. So werden Verkaufskräfte und Kassierer hauptsächlich für den Lebensmittelbereich gesucht. Ein neues Unternehmen ist zudem auf der Suche nach Fachkräften für Hörakustik. Und Apotheken benötigen dringend Fachkräfte, „die es auf dem Arbeitsmarkt nicht gibt“.

