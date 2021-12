Havelland: Bundeswehr stockt Corona-Kontingent auf

Havelland

Das Virus kennt keine Feiertage und Ferien: Auch zwischen Weihnachten und Silvester sind die Bundeswehrsoldaten im Corona-Modus. Seit Dezember 2020 ist er dabei: Oberstabsfeldwebel Oliver Strate aus Priort bei Wustermark ist einer der erfahrenen Soldaten an der Corona-Front, führt die Truppe im Havelland.

Dienstort Falkensee: Bundeswehr unterstützt Gesundheitsamt

Im regionalen Führungsstab für Brandenburg und Berlin und im Impfzentrum Messe Berlin war Strate monatelang im Einsatz, jetzt ist sein Dienstort Falkensee. Sein Auftrag: Unterstützung des Gesundheitsamtes in der Kontaktnachverfolgung. Sein Wissen ist gefragt in einer Pandemie-Phase, in der Gesundheitsämter aufrüsten müssen, um der Lage Herr zu werden. Dabei waren die Soldaten vor einem Jahr schon zur Hilfe geeilt.

Lagen die Zeiten in der Kontaktnachverfolg Anfang Dezember in der nun bereits vierten Welle noch bei sieben Tagen, so ist Dank Hilfe der Bundeswehr der Wert mittlerweile auf zwei Tage gesunken. „Aber unser Ziel ist es, dass wir auf 24 Stunden kommen“, sagt der 53 Jahre alte Berufssoldat, der sonst im Kommando der Luftwaffe in Geltow seinen Dienst versieht.

Zehn Leute in Falkensee im Einsatz

Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie in der Volkshochschule Falkensee einen zweiten Raum eingerichtet, an dem nun fünf weitere Kameraden zum Einsatz kommen. „Dann sind wir mit zehn Mitarbeiter in Falkensee im Einsatz, um die Kollegen des Gesundheitsamtes zu unterstützen“, erzählt Oliver Strate und checkt die neuen fünf Arbeitsplätze: Telefon, Computer, Kopfhörer - alles vorhanden.

Auch zwischen den Festtagen wird durchtelefoniert

Fünf Soldaten sitzen in Rathenow, zehn sind es nun Falkensee – und alle sind gemeinsam für das Havelland zuständig. Um 7.45 Uhr beginnt der Dienst der Soldaten, ab 8 Uhr beginnt die Hotline, die sieben Tage lang betrieben wird, jetzt auch zwischen den Festtagen. „Und dann wird durchtelefoniert bis 17 Uhr“, schildert Strate seinen neuen Alltag.

Einige Telefonate gehen über eine halbe Stunde („Es gibt Menschen, die sind froh, wenn ihnen mal jemand zuhört“) , bei anderen dauert es nur wenige Minuten. Bis zu 20 Fälle werden pro Tag hier bearbeitet. „Es gibt sehr viele menschliche Momente. Es wird gelacht – es gibt aber auch traurige Momente“, erzählt Strate.

Sehr persönliche Gespräche

„Wir erfahren hier auch sehr viel Wertschätzung für unsere Tätigkeit“, sagt Strate nicht ohne Stolz: „Es ist sehr sinnhaft für uns, dass wir hier sind.“ Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt bezeichnet Strate als hervorragend: „Wir fühlen uns akzeptiert, unsere Arbeit wird geschätzt.“ Einige Soldaten seiner Einheit haben schon über 150 Tage im Corona-Einsatz hinter sich. Angenehm finden die meisten, dass sie heimatnah eingesetzt werden. „Sie kommen zumeist aus dem Havelland oder Berlin“, weiß Strate.

Ohne Mampf keinen Kampf, lautet eine Soldaten-Weisheit. Da die Soldaten nicht an der Truppenverpflegung teilnehmen können, erhalten sie einen erhöhten Verpflegungssatz. „Einigen bringen sich ihr Essen mit, andere unterstützen die Falkenseer Gastronomie in Pandemie-Zeiten“, sagt Oliver Strate.

Einsatz wird 14tägig überprüft

Wie lange sie im Havelland im Einsatz sind, wissen sie nicht. Dirk Heyer, 46, aus Falkensee, der im Kreisverbindungskommando für die Bundeswehr sitzt, erzählt, dass die Anträge alle vierzehn Tage vom Landkreis für die militärische Unterstützung neu gestellt werden müssen. Noch sind die Inzidenzwerte im Havelland zu hoch, deshalb rechnen sie noch einige Zeit mit ihrem Bundeswehr-Einsatz.

Gegen 17.15 Uhr ruft der Oliver Strate seine Truppe zur Abschlussbesprechung zusammen. „Dann gehen wir den Tag durch, überlegen, wie wir unsere Arbeit besser machen können“, erzählt er. Auch zwischen Weihnachten und Silvester leisten sie ihren Beitrag, damit das Virus im Havelland bezwungen wird.

Von Ulrich Hansbuer