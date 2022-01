Havelland: Das sind die Gesichter der Wirtschaftsjunioren der Region

Rathenow

Ehrenamt hat viele Gesichter. Das beweisen die Wirtschaftsjunioren Havelland, ein Zusammenschluss junger Unternehmer und angestellter Führungskräfte unter 40 Jahren aus allen Bereichen der havelländischen Wirtschaft. Sie verstehen sich als Stimme der jungen Wirtschaft und initiieren als solche zahlreiche Projekte und Aktivitäten auf Kreisebene.

Leuchtturmprojekte auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene

Außerdem beteiligen sie sich an Leuchtturmprojekten auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene, immer mit dem Ziel, die havelländische Wirtschaft öffentlich und politisch zu unterstützen.

Sie fördern darüber hinaus eine Kultur der Selbstständigkeit, regen den Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung an und sorgen durch enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Schulen für Fachkräftesicherung.

Als Dachverband bündeln die Wirtschaftsjunioren Deutschland die Interessen von bundesweit über 215 Mitgliedskreisen und engagieren sich für mehr Gründergeist und bessere Bildung.

Steckbrief:Stephan Borchert

Stephan Borchert, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Havelland. Quelle: Privat

Familie: In Partnerschaft lebendGeburtstag: 12. September 1983Beruf: Verwaltungs- und Personalbetriebswirt und Breitbandverantwortlicher beim Landkreis HavellandWohnort: RathenowWirtschaftsjunior seit: April 2016Wie bin ich zu den WJs gekommen: Dank eines ehemaligen KreissprechersPosition: KreissprecherHobbys: Reisen, Snow- und Wakeboard, OldtimerWen bewundere ich: Personen, die trotz Widrigkeiten an Zielen festhalten, Durchsetzungsvermögen sowie Stärke zeigen und damit begeistern.Darum bin ich Wirtschaftsjunior: Interesse am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld, Aktivitäten und NetzwerkenDas kann ich gut: Für gemeinsame Ziele einsetzen, spontan und humorvoll sein, kommunizierenDas fällt mir schwer: Unzweckmäßige Entscheidungen vertreten.

Steckbrief:Ulrike Lierse

Ulrike Lierse, Beisitzendes Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren Havelland. Quelle: Privat

Familie: Verheiratet seit zwölf Jahren, Zwillinge (4)Geburtsdatum: 7. September 1986Beruf: Regionalmanagerin digitale Kommunikation & Mitgründerin Webprojekte Lierse GmbHWohnort: GroßwudickeWirtschaftsjunior seit: 30. November 2021Wie dazu gekommen: Ganz spontan Position: Beisitzendes VorstandsmitgliedHobbys: Meine Familie, Zeit in der Natur, kreatives Backen, Trainerin im Sportverein Großwudicke, PodcastsWen bewundere ich: Menschen mit Charisma, die überzeugend und auch authentisch sind. Darum bin ich Wirtschaftsjunior: Ich habe Lust, in der Region neue Synergiewerte zu schaffen.Das kann ich gut: Mit Neugierde und Kreativität netzwerken. Ich kann gut zuhören.Das fällt mir schwer: Effiziente Prioritäten in der Projektplanung setzen – und Pausen machen.

Steckbrief:Antje Nölte

Antje Nölte, stellvertretende Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Havelland Quelle: Privat

Familie: In einer Partnerschaft, ein KindGeburtsdatum: 24. April 1985Beruf: Gelernte Steuerfachangestellte, jetzt Prokuristin in der Sanitätshaus Friedenberger GmbHWohnort: RathenowWJ seit: 1. Juli 2020Wie zu WJ gekommen: Eine Freundin hat mich auf die Wirtschaftsjunioren aufmerksam gemacht. Vize-KreissprecherinHobbys: Stand-up-Paddeln, Nähen, Lego bauen, Spaziergänge, Bouldern/KletternWen ich bewundere: Meine Mama, sie ist eine sehr starke Frau.Darum bin ich WJ: Inspiriert durch meinen Großvater, der seit vielen Jahren Mitglied im Rotary-Club ist, möchte ich als Nachfolgegeneration in meiner Heimatstadt politisch und gesellschaftlich aktiv sein. Das kann ich gut: OrganisierenDas fällt mir schwer: „Nein“ sagen.

Steckbrief:Marcel Richter

Marcel Richter, Beisitz im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Havelland. Quelle: Privat

Familie: Ein Sohn, ledig, Single Geburtsdatum: 11. Juni 1983Beruf: Seit 2008 selbstständiger Mediengestalter und seit 2021 Angestellter bei Nerdsheaven Wohnort: PremnitzWirtschaftsjunior seit: 2013Wie dazu gekommen: Sebastian Koehler hat mich überzeugt, mitzumachen.Position: Beisitzer Hobbys: Videoschnitt, Netzwerken. Vorbilder: Mein Vater für seinen Fleiß und seine Zuverlässigkeit. Meine Mutter für ihre Empathie. Mein Bruder für seinen Mut zur Freiheit und mein Sohn für seine Neugierde.Darum bin ich Wirtschaftsjunior: Die geteilten Erfahrungen, der Wissensaustausch, die gegenseitige Unterstützung, die konstruktiven Kritiken und das gemeinsame Vorangehen sind sehr wertvoll.Das kann ich gut: Kreativ sein, Zuhören, Schlichten, Optimismus. Das fällt mir schwer: Um Hilfe zu bitten, Nein sagen, Abschalten.

Steckbrief: Christian Jakob

Christian Jakob, Beisitzer im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Havelland. Quelle: Privat

Familie: Verheiratet, 2 Töchter Geburtsdatum: 17. Dezember 1989Beruf: Steuerberater, Gesellschafter und Geschäftsführer bei Freund und Partner Rathenow GmbHWohnort: GöttlinWirtschaftsjunior seit: 2021Wie dazu gekommen: Durch einen Wirtschaftsjunior aus dem Freundeskreis. Position: Beisitzer im Vorstand Hobbys: Basketball, Fahrradfahren, WandernWen bewundere ich: Meine Frau - dafür, dass sie unsere kleine Familie auch in stürmischen Zeiten am Laufen hält.Darum bin ich Wirtschaftsjunior: Um mich mit Unternehmern und Unternehmerinnen aus der Region auszutauschen und gemeinsam unsere Heimat weiterzuentwickeln.Das kann ich gut: Zuhören, Ruhe bewahren und lachen.Das fällt mir schwer: Meinen Töchtern die Haare zu machen.

Steckbrief:Denis Mai

Denis Mai, Kassenwart der Wirtschaftsjunioren Havelland Quelle: Christin Schmidt

Familie: Verheiratet, zwei Kinder (5 und 10), ein Hund und weitere TiereGeburtsdatum: 27. Mai 1983Beruf: gelernter Bankkaufmann, Betriebswirt, seit 2017 Bestatter im FamilienunternehmenWohnort: Rathenow Wirtschaftsjunior seit: 2015Wie dazu gekommen: Empfehlung eines bereits bestehenden JuniorsPosition: KassenwartHobbys: Fußball, Freunde, Sport und KonzerteWen bewundere ich: meinen Papa, der trotz halbseitiger Lähmung immer noch fachlich für mich da istDarum bin ich Wirtschaftsjunior: Als Unternehmer ist das Netzwerken ein wichtiges Gut. Ein ausgeprägtes Netzwerk schafft Möglichkeiten, von Erfolgen auch etwas zurückgeben zu können.Das kann ich gut: Mit Zahlen umgehen und querdenken.Das fällt mir schwer: Mal nichts zu machen und zu entspannen.

Steckbrief:Leona Heymann

Leona Heymann leitet das IHK-Regionalcenter in Brandenburg/Havel. Quelle: Doreen Neumann

Geburtstag: Im Herbst

Beruf: Wirtschaftsjuristin und Leiterin des IHK-Regional-Centers Brandenburg an der Havel / HavellandWohnort: Brandenburg an der HavelWie bin ich zu den WJs gekommen: Als Leiterin des IHK-RegionalCenters bin ich Anlauf- und Geschäftsstelle der Wirtschaftsjunioren im Landkreis Havelland und Brandenburg an der Havel und habe die Geschäftsführung inne.Hobbys: Halbmarathonlaufen und TheaterWen bewundere ich: Menschen, die ihre Ziele verfolgen und diese auch dann nicht aus den Augen verlieren, wenn sich Hindernisse auftun.Das kann ich gut: Menschen verbinden, zuhören, organisieren und gestalten.Das fällt mir schwer: Mich zum Fensterputzen zu motivieren.

Steckbrief:Paul Dührkopp

Paul Dührkopp, Beisitzer im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Havelland Quelle: Privat

Familie: Meine Frau, unser einjähriges Kind und ein Hund Geburtsdatum: 16. September 1990Beruf: BauleiterWohnort: DöberitzWirtschaftsjunior seit: Seit September 2017Wie dazu gekommen: Ich hatte viel Gutes über die Wirtschaftsjunioren gehört. Daher bin ich spontan zu einem Treffen gefahren und wollte mir das mal persönlich anschauen. Position: Ehemaliger stellvertretender Kreissprecher, aktuell Beisitzer im Vorstand Hobbys: ReisenWen bewundere ich: Meinen Vater für sein unternehmerisches Geschick. Darum bin ich Wirtschaftsjunior: Es gibt so viele unterschiedliche Berufe.Das kann ich gut: Mich für Sachen begeistern und einarbeiten. Das fällt mir schwer: Fremdsprachen zu lernen.

Von Christin Schmidt