Rathenow

Während die meisten Menschen sich am 24. Dezember auf einen gemütlichen Heiligabend in Familie einstimmten und mit den Vorbereitungen für das Fest beschäftigt waren, fuhr Ramona Klare durchs Westhavelland, um ältere Menschen mit Medikamenten zu versorgen, Verbände zu wechseln oder Spritzen zu setzen.

Seit mittlerweile 15 Jahren ist Ramona Klare in der Pflege tätig. „An Feiertagen zu arbeiten, ist für mich ganz normal. Ich habe mich daran gewöhnt“, sagt die Havelländerin. Nicht nur Heiligabend war sie im Dienst. Auch am ersten Feiertag, an Silvester und Neujahr stieg sie ins Dienstauto, um ihre Kunden zu besuchen.

„An Weihnachten hatte ich Frühschicht. Wir hatten also den Nachmittag für uns und haben diesen in Familie verbracht. Mein Mann arbeitet ebenfalls im Schichtdienst. Feiern nach Dienstplan sind wir gewohnt, wir passen unser Familienleben der Arbeit an“, erklärt die Havelländern gelassen.

Die Menschen müssen versorgt werden

Seit März arbeitet sie als Fachkraft in der häuslichen Pflege für das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege und ist seither in Rathenow und den umliegenden Orten unterwegs. Zuvor kümmerte sie sich 14 Jahre im stationären Bereich um Senioren. „Viele unserer Kunden bemitleiden uns, weil wir auch an Feiertagen unterwegs sind. Einige machen sogar kleine Geschenke oder schreiben uns Karten, die wir in der Station aufhängen“, berichtet Ramona Klare.

Sie weiß solche Aufmerksamkeiten sehr zu schätzen, macht aber zugleich deutlich, dass sie ihre Arbeit gern macht. „Die Menschen müssen versorgt werden, sie brauchen uns. Da spielt es keine Rolle, ob gerade Wochenende oder Weihnachten ist. Für sie da zu sein, gibt mir einfach ein gutes Gefühl“, so Klare. Sie weiß, viele ihrer Kunden sind allein und bekommen die soziale Isolation, die die Krise mit sich bringt, besonders hart zu spüren. Für sie sei es enorm wichtig, dass jemand da ist, wenn auch nur für kurze Zeit.

Jeden zweiten Tag ein Schnelltest

Die Einschränkungen und Hygieneregeln wirken sich auch auf die Arbeit aus. Ramona Klare hat sich inzwischen daran gewöhnt, sich vor und nach jedem Einsatz die Hände zu desinfizieren und die Schutzmaske zu tragen. Auch alle Schlüssel desinfiziert sie nach Dienstende. „Leider leidet die Haut durch das häufige Tragen der Maske, aber was sein muss, muss sein“, sagt Ramona Klare.

Auch bei einigen Kunden löst das Tragen der Maske unerwünschte Nebenwirkungen aus. „Manche erkennen uns durch die Maske nicht und würden sich wünschen, dass wir sie weglassen. Die meisten sehen aber durchaus die Notwendigkeit“, berichtet Klare.

Zum Arbeitsalltag gehört nun auch, dass alle Pflegekräfte sich jeden zweiten Tag einem Corona-Schnelltest unterziehen. Ramona Klare begrüßt das, denn der Test bringe Gewissheit. Ein Gut, das in diesen unsicheren Zeiten Seltenheitswert hat. Das bekommen die Pflegekräfte täglich zu spüren. Corona ist bei den Hausbesuchen immer Thema, gerade jetzt mit der Verlängerung des Lockdowns und dem Impfstart, der für viele Fragen sorgt.

Kontaktbeschränkung sorgt für noch mehr Einsamkeit

Nicht auf jede hat Ramona Klare eine Antwort. Wann und wo ihre Kunden geimpft werden, kann sie zum Beispiel noch nicht sagen. Einige machen sich auch darüber Gedanken, wie sich das Impfen auf Vorerkrankungen auswirkt. Insgesamt gehen die Meinungen zum Impfen weit auseinander. „Einige wollen keine Impfung, haben sogar Angst davor. Andere hätten sich am liebsten sofort impfen lassen“, berichtet die Pflegefachkraft.

Auch auf die Frage, wie lange diese Krise noch dauert, hat Ramona Klare keine Antwort. „Viele Ältere sind bereits genervt, auch, weil es in den Medien fast gar kein anderes Thema mehr gibt“, sagt die Havelländerin. Dazu komme, dass einige ihrer Kunden durch die Kontaktbeschränkungen noch einsamer sind.

Die Corona-Krise habe aber auch deutlich gemacht, wie katastrophal die Situation in der Pflege ist. Der Personalmangel sei riesig und Nachwuchskräfte für diesen Beruf zu begeistern, schwierig. Das Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen komme für viele junge Menschen nicht in Frage. Deshalb müsse man den Pflegeberuf dringend auch für junge Menschen attraktiver machen, meint Ramona Klare.

Sie selbst hat ihre Berufswahl nicht bereut. Im Gegenteil: „Die Arbeit macht mir Spaß, auch weil ich täglich sehe, wie sich die Menschen freuen, dass sie Hilfe bekommen. Es ist ein Beruf, in dem man Verantwortung übernehmen muss und der einem das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles zu tun.“

Von Christin Schmidt