Ein Konzert zu Ehren des Gartenkünstlers Peter Joseph Lennè fand am Sonntagnachmittag im Rahmen der Havelländischen Musikfestspiele im Schlosspark Nennhausen statt. Das Konzert war mit 200 Besuchern ausverkauft. Sehr zur Freude von Madleen Fox, der Geschäftsführerin der Havelländischen Musikfestspiele.

„Die Resonanz ist groß. Die Leute freuen sich und wollen raus. Es ist das dritte Konzert in diesem Jahr nach Ragösen und Ribbeck. Auch das Wetter ist heute ideal. Es ist nicht so warm wie vor einer Woche in Ribbeck, wo die Künstler und Besucher bei 35 Grad schwitzten mussten. Der Schlosspark hier in Nennhausen bietet eine tolle Kulisse für das Konzert. Unter den Bäumen finden die Besucher auch ein schattiges Plätzchen“, erzählt Madleen Fox.

Madleen Fox Geschäftsführerin der Havelländischen Musikfestspiele ist zufrieden. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch wenn der Schlosspark Nennhausen nicht von Peter Joseph Lenné gestaltet, sondern 1780 von Philipp August von Briest entworfen und angelegt wurde, war der Park mit dem Schloss Nennhausen für dieses Konzert die ideale Kulisse.

Hier wurde schon damals Kultur und Kunst gepflegt. Der Schriftsteller Friedrich de la Motte Fouqués und seine Frau Caroline, die letzte von Briest, schufen gemeinsam in Nennhausen einen ländlichen Salon als „Märkischen Musenhof“.

Das Konzert im Schlosspark Nennhausen war ausverkauft. Quelle: Jürgen Ohlwein

Das Havelland Ensemble mit den Musikern Yasuko Fuchs, Viktoria Hartmann, Stefano Macor und Norbert Wahren präsentierten musikalische Meisterwerke von Johann Strauß, Ludwig van Beethoven, Ferdinand Ries, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Piotr Iljitsch Tschaikowsky, die mit Lennés Kunst oder seiner Epoche in Zusammenhang stehen.

Los ging es mit Johann Strauß und mit „Rosen aus dem Süden“ aus dem Konzertwalzer op. 388. Moderiert wurde die Veranstaltung von Guido Böhm, der seit 2020 die Dramaturgie der Havelländischen Musikfestspiele übernimmt.

Das Publikum applaudierte den Künstlern. Quelle: Jürgen Ohlwein

In seinen einführenden Moderationen erzählte Guido Böhm dem Publikum auf anschauliche und humorvolle Weise von der Arbeit des Gartenkünstlers Peter Joseph Lennè. So erfuhren die Zuschauer zum Beispiel den Spitznamen von Lennè, der damals auch scherzhaft Buddel-Peter genannt wurde.

Sekunden, bevor das Havelland-Ensemble anfing zu spielen, war es so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Nur eine konnte sich nicht beruhigen. Eine Nachtigall stimmte in das Konzert ein. Es war einfach herrlich. Auch andere Singvögel begannen zu zwitschern. Herrliche Hintergrundgeräusche für ein gelungenes Konzert.

Dr. Guido Böhm führte durch das Programm. Quelle: Jürgen Ohlwein

Das fanden auch Ursula Koch und Helga Lieck aus Nennhausen. „Die Kulisse in der Natur und dem Schloss im Hintergrund passt wunderbar zu diesem Konzert. Wir besuchen oft Konzerte in der Gegend und freuen uns, dass diese nun auch wieder in Nennhausen stattfinden“, erzählt Ursula Koch.

Helga Lieck ergänzt: „Wir haben als Rentner Zeit und die genießen wir gern bei Konzerten der Havelländischen Musikfestspiele. Wir waren schon letzte Woche beim Konzert in Ribbeck“.

Christine Borowski und Christine Schultze sind aus Potsdam angereist. „Wir besuchen viele Konzerte in Brandenburg. Der Schlosspark hier ist einfach perfekt für die Vorstellung. Wir haben einen wunderschönen kulturellen Nachmittag hier erlebt“, erzählt Christine Borowski.

Das Havelland Ensemble mit Moderator Dr. Guido Böhm. Quelle: Jürgen Ohlwein

Aus Berlin-Lichtenrade ist das Ehepaar Volker und Sigrid Höppel angereist. „Wir sind das ganze Jahr auf Konzerten unterwegs. Hier der Park ist zwar gärtnerisch nicht ganz vollendet, aber das macht gerade seinen Charme aus. Besonders die Tonkunst an den Bäumen hat uns sehr begeistert. Konzerte in freier Natur sind sowieso etwas Besonderes“, erzählt Volker Höppel.

Das sahen auch viele der anderen Besucher so. Einige von ihnen unternahmen nach dem Konzert noch einen Spaziergang durch den Park. Längst, nachdem die Musiker das Konzert beendet hatten, ging für die Nachtigall ihr eigenes Konzert noch weiter und wird wohl auch jeden Tag im Schlosspark Nennhausen zu hören sein.

