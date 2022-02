Havelland: „Für jeden gefällten Baum, ist ein neuer zu pflanzen“

Havelland

Die Orkane in den vergangenen Tagen haben viele Bäume im Havelland umgeworfen. Nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch auf privatem Gelände. Die MAZ sprach mit der Leiterin des Umweltamtes der Kreisverwaltung Havelland, Christine Fliegner, darüber, was Grundstücksbesitzer tun können und sollten, um den Gefahren vorzubeugen, die von Bäumen ausgehen können.

Eigentum verpflichtet – der Grundsatz gilt auch für den Eigentümer von Bäumen, die auf seinem privaten Grundstück stehen. Wie kann man Schäden durch abknickende Bäume vermeiden?

Christine Fliegner: Es ist richtig, jeder Eigentümer hat die Verkehrssicherungspflicht für seine Bäume. Deshalb sollte man mindestens einmal im Jahr einen Sachverständigen hinzuziehen, der sich die Gehölze ansieht. Es muss nicht immer gleich ein teures Baumgutachten sein, in vielen Kommunen gibt es Umweltexperten, auch Mitarbeiter von Baumschulen und Förster können erkennen, ob die Vitalität eines Baumes noch gegeben ist.

Erste Maßnahme ist ein Gesunderhaltungsschnitt

Kommt ein Experte zu dem Schluss, dass ein Baum schadhaft und die Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist, was dann?

Vor einem Antrag zur Fällung können drei Dinge gemacht werden: Ein sogenannter Gesunderhaltungsschnitt, die Totholzbeseitigung oder wenn möglich ein Kronenschnitt. Wenn der Eigentümer der Meinung ist, dass das alles nichts geholfen hat und der Baum immer noch zu kippen droht, wendet er sich an die jeweilige Kommune, wenn die eine Baumschutzsatzung hat, oder an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises und beantragt eine Fällung. Das sollte ausführlich begründet und mit Fotos belegt werden, was in vielen Fällen leider nicht gemacht wird. Zu beachten ist immer, dass Fällungen außerhalb der Vegetationsperiode erfolgen sollen, das ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar.

Und diesen Fällanträgen wird dann zugestimmt?

In der Regel ja. Sollten Zweifel an der Beschreibung und Begründung des Eigentümers aufkommen, sieht sich ein Sachbearbeiter der Unteren Naturschutzbehörde auch den Baum vor Ort an. Dann wird es teurer, weil der Aufwand der Behörde größer ist. Fällungen in der Vegetationsperiode sind nur unter ganz strenge Voraussetzungen, wie die Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für Personen und bedeutenden Sachwerten erlaubt.

Fällaktionen mit Fotos belegen

Was kostet die Bearbeitung eines Fällantrages im Normalfall?

Im Umweltamt des Kreises gehen wir von etwa 100 Euro aus. Muss der Mitarbeiter zum vor Ort-Termin fahren, kommt der jeweilige Zeitaufwand hinzu.

Was ist, wenn sich während eines Sturmes plötzlich ein Baum neigt und droht, auf ein Gebäude oder die Straße zu kippen. Darf man dann sofort fällen?

Ja, aber das muss auch mit Fotos belegt werden. Und der Eigentümer muss dies bei der Gemeinde oder Unteren Naturschutzbehörde anzeigen und nach der Fällung die Baumscheiben mindestens zehn Tage vor Ort liegen lassen, damit es im Nachgang kontrolliert werden kann. Übrigens gilt: Für jeden gefällten Baum ist ein neuer zu pflanzen.

Geschützte Tiere in Bäumen beachten

Wenn jemand einen Baum gefällt hat und sich im Nachgang herausstellt, dass das illegal war, welche Strafe droht?

In dem Fall wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Höhe der Strafe richtet sich auch nach dem Wert des Baumes. Wenn in dem gefällten Baum aber ein geschützter Vogel wie der Buntspecht gebrütet hat, dann wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Artenschutzbestimmungen eingeleitet.

Wie verhält man sich richtig, wenn man befürchtet, dass der Baum vom Nachbarn auf sein Grundstück fallen und dort Schäden anrichten könnte?

Der erste Weg ist der zum Nachbarn und mit dem das Problem besprechen. Kennt man den Nachbarn nicht, weil das Grundstück einer Erbengemeinschaft gehört, deren Mitglieder nicht vor Ort sind, sollte man sich mit seinen Befürchtungen an das zuständige Ordnungsamt wenden. Dort wird entschieden, ob die Eigentümer kontaktiert werden oder ob man, vielleicht aus Zeitgründen, eine Ersatzvornahme machen muss. Dann wird gefällt, die Kosten muss der Eigentümer tragen.

