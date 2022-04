Havelland: Havelbus sammelt Spenden und fährt an die ukrainische Grenze

Havelland

Die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH hat ein Hilfsprojekt zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge gestartet und bittet alle Havelländerinnen und Havelländer um Sachspenden. Mit der Spendenaktion möchte Havelbus ein Projekt in der kleinen Gemeinde Oberdeutschdorf im äußersten Osten der Slowakei, direkt an der ukrainischen Grenze gelegen, unterstützen.

Da kümmert man sich um die Menschen, die dort Zuflucht gefunden haben, transportiert aber auch Hilfsgüter über die Grenze in die Ukraine.

Havelbus sammelt Sachspenden in Kundenbüros und vor Ort

Havelbus sammelt vom 11. bis 22. April Sachspenden wie haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Produkte. Einerseits können dieses in den drei Kundenbüros in Nauen, Rathenow und Falkensee abgegeben werden und andererseits steht an vier Standorten vormittags jeweils von 10.30 bis 13 Uhr ein Havelbus zur Entgegennahme bereit.

Das sind die Sammeltermine im Havelland

Falkensee: Dienstag, 12. April am Busbahnhof (Nordseite Bahnhof).

Nauen: Mittwoch, 13. April, Haltestelle Lindenplatz.

Dallgow-Döberitz: Donnerstag, 14. April, Havelpark.

Rathenow: Mittwoch, 20. April, Märkischer Platz.

Die Kundenbüros, die auch Fundbüros sind, sind zu finden: Falkensee in der Straße der Einheit 138 a; Nauen in der Ludwig-Jahn-Straße 1 und Rathenow im Grünauer Weg 2.

Havelbus-Team bereitet Spenden auf

Die Spenden werden im Anschluss vom Havelbus-Team sortiert, verpackt und für die Fahrt an die ukrainische Grenze im Bus verstaut. Der Transport an die Grenze ist für Ende April geplant.

Nachfragen zur Havelbus-Aktion beantwortet Projektkoordinator Uwe Kuhlmann gern unter der Telefonnummer 0172/ 5603344.

