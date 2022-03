Havelland: Impfaktion für Kinder am Freitag

Havelland

Entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) bietet der Landkreis Havelland in seinen von der Johanniter-Unfall-Hilfe betriebenen Corona-Impfstellen in Falkensee, Nauen und Rathenow am Freitag, 11. März, die Möglichkeit einer Coronaschutzimpfung für Kinder ab fünf Jahren an. Darüber informierte die Landkreisverwaltung am Mittwoch.

Impfen für Kinder ab 5 Jahren

Die Stiko-Empfehlung bezieht sich in erster Linie auf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden. Darüber hinaus können aber auch Fünf- bis Elfjährige ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise der Sorgeberechtigten besteht.

Hierfür wird der Landkreis Havelland in seinen Impfstellen in Nauen (Café des Stadtbades, Karl-Thon-Straße 20), Falkensee (Stadthalle, Scharenbergstraße 15, Eingang über den Campusplatz) und Rathenow (Ladenlokal in der Berliner Straße 75-76 B) ohne vorherige Terminvergabe am Freitag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr Impfstoff vorhalten und den Eltern die Möglichkeit einer ausführlichen Beratung anbieten. Der reguläre Impfbetrieb läuft parallel weiter. Für die kommenden Wochen sind weitere Kinderimpftage geplant.

Von MAZonline