Havelland: Impftermine ab Donnerstag online buchbar

Havelland

Für die Corona-Im-pfungen des Landkreises Havelland ist jetzt auch die Terminbuchung über ein Online-Portal möglich. Das wird am 6. Januar freigeschaltet.

Termine über die Homepage des Landkreises Havelland

Über die Homepage des Landkreises Havelland oder direkt über www.havelland.de/impftermin können dann ab Donnerstag, beginnend um 9 Uhr, Impfwillige einen Termin für die Impfstellen Rathenow, Falkensee oder Nauen buchen. Die bisherige telefonische Terminvergabe unter der Nummer 03385/5 51 71 91 bleibt bestehen, ist aber auf die Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr begrenzt.

Onlineportal ab Donnerstag geschaltet

Über das Onlineportal www.havelland.de/impftermin ist die Terminbuchung dagegen jederzeit möglich. So entfallen lästige Wartezeiten für das Impfen. Nach einer Terminbuchung ist es für die Bürgerinnen und Bürger ausreichend, sich ungefähr fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin an der Impfstelle einzufinden. Eine Impfung ohne Termin ist in den Impfstellen des Landkreises weiterhin nicht möglich.

Die Impflinge sind grundsätzlich aufgefordert, zur Impfaktion Impfausweis, Versichertenkarte sowie Personalausweis mitzubringen. Im Idealfall haben sie zudem die unter https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads/ befindlichen Dokumente für eine Corona-Schutzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech/Pfizer oder Moderna) ausgefüllt und unterschrieben dabei.

Zusammenarbeit mit Johanniter-Unfall-Hilfe

Der Landkreis Havelland hat seine Impfstellen in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe eingerichtet. In den Impfstellen sind je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich.

Die Impfstelle Falkensee ist in der Stadthalle, Scharenbergstraße 15 eingerichtet, der Eingang erfolgt über den Campusplatz auf der Nordseite der Stadthalle. Die Impfstelle Nauen befindet sich seit dem 29. Dezember 2021 im Café des Stadtbades in Nauen in der Karl-Thon-Straße 20. Die Impfstelle Rathenow ist in einem Ladenlokal in der Berliner Straße 75-76 B eingerichtet.

Von MAZonline