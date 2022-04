Havelland Kliniken: Lage ist „herausfordernd“, aber stabil

Nauen

Die Lage in den Havelland Kliniken bleibt herausfordernd, denn Covid ist weiterhin ein Faktor, der sich wegen zusätzlicher Infektionsschutzmaßnahmen im Krankenhausalltag bemerkbar macht. Noch immer werden vor allem in der Klinik Nauen Patienten mit oder wegen Covid stationär behandelt, die Zahlen schwanken zwischen zehn und 20. Auch sind weiterhin krankheitsbedingte Personalausfälle zu verzeichnen. Darüber informierten die Havelland Kliniken am Dienstag.

Regelbetrieb in Nauen und Rathenow noch nicht erreicht

„Dennoch gestaltet sich die Situation in der Klinik in Summe deutlich stabiler als in den letzten Monaten, so dass die Betten- und OP Kapazitäten für die nicht-infizierten Patientengruppen hochgefahren werden können“, teilt die Klinik mit. Sprechstunden, Behandlungen und Eingriffe können stationär wie ambulant wieder verstärkt angeboten werden, solange das Infektionsgeschehen auf diesem Level bleibt oder weiter zurückgeht.

„Wir hoffen sehr, dass es uns gelingt, nach Ostern wieder in die Nähe dessen zu kommen, was wir in normalen Zeiten als Regelbetrieb bezeichnen“, sagt Geschäftsführer Jörg Grigoleit.

Covid-Fälle auch in Rathenow behandelt

„Das gilt auch für den Klinikstandort Rathenow, wo allenfalls Einzelfälle von Covid-19 versorgt werden. Unsere Fachrichtungen Innere Medizin, Geriatrie, Gynäkologie, Chirurgie und Kinderheilkunde stehen für die Patientenversorgung stationär wie ambulant bereit“, bekräftigt Jörg Grigoleit den Kurs der Kliniken.

Besuche in Kliniken sind wieder möglich

Entsprechend den Vorgaben der aktuellen Basismaßnahmenverordnung sind auch die Besuchsregeln in den Kliniken weiter gelockert worden. Die Klinikleitung bittet weiterhin um telefonische Voranmeldung von Besuchen, doch diese können nun wieder alle Patientinnen und Patienten erhalten. Ein Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test ist nicht mehr erforderlich. Besuchende sollten jedoch symptomfrei sein und müssen während des Aufenthalts im Klinikgebäude durchgängig eine FFP2-Maske tragen.

In den Pflegeeinrichtungen der havelländischen Unternehmensgruppe sind die Betriebsabläufe wegen krankheitsbedingter Ausfälle der Beschäftigten zum Teil noch erheblich beeinträchtigt. Bewohner können nach vorheriger Anmeldung Besuch bekommen. Vorerst gilt noch die 3G-Regel, sodass Besucher einen Nachweis über Impfung, Genesung oder einen Schnelltest (maximal 24 Stunden alt oder PCR 48 Stunden alt) vorlegen müssen. Die Pflegeheime bieten auf Wunsch Schnelltests vor Ort an. Besucher müssen auch hier symptomfrei sein und eine FFP2-Maske tragen.

Von MAZonline