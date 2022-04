Havelland: Online-Dienst hilft Geflüchteten bei der Anmeldung

Havelland

Ein Online-Dienst, den das Ministerium des Inneren und für Kommunales im Land Brandenburg zur Verfügung stellt, ermöglicht jetzt die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes. Darüber informiert der Landkreis Havelland am Montag.

Erstkontakt über Online-Dienst

Auch für den Erstkontakt mit der Ausländerbehörde kann der Online-Dienst genutzt werden, der in den Sprachen Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch unter der Internetadresse www.germany4ukraine.de zentral eingebunden ist.

Vorsprache in Ausländerbehörde weiter nötig

Der Online-Dienst ersetzt nicht die Vorsprache in der Ausländerbehörde oder Erstaufnahmeeinrichtung sowie die biometrische Registrierung, unterstützt aber den gesamten Prozess der Beantragung des Aufenthaltstitels.

Indem Geflüchtete online ihre Daten für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis übermitteln, wird der ungesteuerte Zugang zu den Ausländerbehörden minimiert und die Dauer von Vor-Ort-Kontakten verkürzt. Bei Personen, die bereits registriert wurden, ist über den Online-Dienst ein unmittelbarer Einstieg in die Antragsbearbeitung möglich. Für nicht-registrierte Personen ermöglicht er die Grunddatenerfassung, auf der das weitere Registrierungsverfahren aufbaut.

Nutzen können den Online-Dienst Personen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der militärischen Invasion der russischen Streitkräfte am 24. Februar 2022 aus der Ukraine vertrieben wurden, sowie ukrainische Staatsangehörige, die sich seit längerem in Deutschland rechtmäßig aufhalten und aufgrund des Krieges nicht in die Ukraine zurückkehren können.

Ausländerbehörde in Falkensee

Seit dem 21. März können geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die sich derzeit im Havelland aufhalten, neben Rathenow auch in Falkensee die Meldung vornehmen. In Falkensee war kurzfristig eine Außenstelle der havelländischen Ausländerbehörde eingerichtet worden. Sie befindet sich in den Räumen des Jobcenters Falkensee in der Bahnstraße 8 bis 12.

