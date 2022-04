Rathenow

Norman Giese hat viele Talente. Eines davon weiß der Vorsitzende der Kreissportjugend Havelland gut zu verstecken. Während er im Alltag eher ruhig, fast zurückhaltend auftritt, wird er mit einem Mikrofon in der Hand zum König der Rampe.

Moderieren kann Norman Giese – ganz locker geht er mit seinen Gesprächspartnern um und trifft stets den richtigen Ton. Unter Beweis stellte er das zum Beispiel bei einem Jubiläumsabend von Kreissportbund und Kreissportjugend in Premnitz.

Der Jahresbericht

Oder jüngst zur Mitgliederversammlung des Kreissportbundes, zu der Giese den Bericht der Kreissportjugend zum Besten gab. Und regelmäßig war er in einer Podcastreihe „Sport braucht Dich“ zu hören, in der er zusammen mit Martin Skowronek junge Sportprotagonisten aus der havelländischen Region befragte.

Fußballer Lucas Witschel (Mitte) war zu Gast im KSJ-Podcast „Sport braucht Dich“ bei Norman Giese (l.) und Martin Skowronek. Quelle: KSJ/Norman Giese

Die Kreissportjugend ist ein Teil des Kreissportbundes. Allerdings ein wesentlicher, wenn man auf die Mitgliederzahlen schaut. Im Kreissportbund sind in 155 Sportvereinen insgesamt 21.487 Mitglieder eingetragen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen liegt bei 10.745. „Das ist eine bemerkenswerte Zahl“, sagt Norman Giese.

Keine leichten Jahre

Die vergangenen beiden Jahre waren für die Kreissportjugend nicht einfach. „Unsere Arbeit war maßgeblich von den Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt“, erinnert sich Giese. Projekte und Vorhaben, die von der Kreissportjugend geplant waren, mussten immer wieder angepasst oder verschoben werden.

Das ist natürlich für jedes Vorhaben eine ärgerliche Angelegenheit. Besonders getroffen hatte es die jungen Sportler aber, weil die Kreisolympiade junger Sportler fast komplett ausfallen musste.

Ein Großereignis

Die Kreisolympiade junger Sportler ist der größte Breitensportwettbewerb im Landkreis Havelland. „1993 startete die erste Kreisolympiade mit 18 Sportarten. Über 5000 junge Menschen zwischen 6 und 20 Jahren nahmen damals daran teil. Im Laufe der Jahre kamen weitere Sportarten und auch Teilnehmer hinzu. 2017 waren es über 6500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 25 Disziplinen.“ Das sind Zahlen, die Norman Giese durchaus mit Stolz erfüllen.

Bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Gütesiegel Kinderschutz. Von links: Jörg Wartenberg (KSB), Dezernent Wolfgang Gall und Norman Giese. Quelle: Christin Schmidt

Die besten Sportlerinnen und Sportler werden Jahr für Jahr mit Medaillen belohnt. Und für besonders faires Verhalten vergibt die Kreissportjugend den Fair-Play-Preis.

Asse zu Besuch

Den großen Stellenwert der Kreisolympiade junger Sportler im Landkreis zeigt sich auch, wenn man die Reihe der Ehrengäste betrachtet. Diese werden zur Eröffnung oder Siegerehrung bei den Wettkämpfen eingeladen. Sogar Kanu-Ass Ronald Raue war schon zugegen.

Mit vollem Programm

Umso erfreulicher ist, dass die Kreisolympiade in diesem Jahr wieder mit einem vollen Programm über die Bühne geht. Die ersten Wettbewerbe haben bereits stattgefunden. Bis zum 14. September zieht sich der Wettkampfplan hin. Tennis ist die letzte Disziplin, in der Medaillen vergeben werden. Der nächste Wettbewerb der Kreisolympiade ist am 7. Mai in Schönwalde. Hier kämpfen Judokas um die Plätze.

Falkensee Stadthalle: Eröffnung der 25. Kreis Olympiade 2018 Quelle: Tanja M. Marotzke

Unter den vielen Projekten, die von der Kreissportjugend betrieben werden, wäre die Initiative „Integration und Vielfalt“ noch hervorzuheben. „Wir haben nicht nur Fördermittel bekommen, sondern auch eigene Projekte und Aktionen der Kreissportjugend damit realisiert“, sagt Norman Giese. Die Bindung von Asylsuchenden und Migranten liege der Kreissportjugend am Herzen und sei Ziel des Programms. Zu erwähnen ist hier zum Beispiel das Familiensportfest am 3. Oktober, das 2021 in Rathenow stattfinden konnte.

Großes Team

Einer allein schafft das nicht. Norman Giese hat als Vorsitzender der Kreissportjugend den Hut auf, er ist aber auf die Mitarbeit in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes angewiesen. „Wichtig ist auch der Austausch im Vorstand. Hier arbeiten wir stets konstruktiv und lösungsorientiert zusammen, das macht großen Spaß.“

Ein treuer und wichtiger Begleiter der vergangenen Jahre ist nicht mehr dabei. Martin Skowronek ist nicht mehr im Team. Norman Giese hat bereits einen Nachfolger für Skowronek: „Seit dem 1. September ist René Hegner als Jugendsportkoordinator dabei. Die ersten Wochen und Monate standen zunächst im Zeichen des Kennenlernens der verschiedenen Projekt, Aufgaben und Ansprechpartner.“

Das Angelcamp

Die mobile Jugendarbeit in Rathenow wird ebenfalls von der Kreissportjugend betreut. André Neidt steckt dahinter. Gerade erst ist ein Angelcamp zu Ende gegangen, das auch mit Geld aus der MAZ-Sterntaleraktion organisiert wurde.

Beachvolleyball-Tour

Die Arbeit bei der Kreissportjugend ist Freizeitspaß. Außerdem steht Norman Giese gerne am Volleyballnetz. Gerade ist er dabei, die „Kanty-Beach-Tour“ zu organisieren. Norman Giese ist gelernter Journalist und hat eine Zeit lang für verschiedene Medien gearbeitet.

Norman Giese zog vor fünf Jahren nach Rhinsmühlen. Quelle: Christin Schmidt/Sebastian Morgner

Das kommt ihm in seiner aktuellen Arbeit bei der Kreisverwaltung zugute. Er ist der Referent für digitale Kommunikation und Mitarbeiter der Pressestelle des Landkreises.

Ganz neue Rolle

Eine ganz neue Rolle fiel Norman Giese Ende vergangenen Jahres zu. In der Nacht vom 24. zum 25. Dezember wurde er Vater. Ein echtes Christkind also. Natürlich ändern sich die Koordinaten im Leben, wenn so etwas Einschneidendes passiert. Zusammen mit Frau und Kind lebt er auf dem Land – in Rhinsmühlen.

Der Sport bleibt ein Fokus, den er im Auge hat. Die Familie aber steht in der Prioritätenliste oben – ganz oben.

Von Joachim Wilisch