Havelland: Termine im Jobcenter gibt es jetzt online – so funktioniert es

Rathenow

Lange Wartezeiten im Jobcenter sollen schon bald Schnee von gestern sein. Ab dem 15. Juli können Bürger sich einen Termin online buchen, statt auf gut Glück zu den Sprechzeiten zu kommen, um dann vielleicht zwei Stunden warten zu müssen.

„Aus den Erfahrungen, die wir in den letzten eineinhalb Jahren machen mussten, haben wir gelernt und uns dazu entschieden, ein neues System einzuführen, mit dem jeder Termine online buchen kann“, erklärt Dennis Granzow, Dezernent für Grundsicherung und Arbeit im Landkreis Havelland.

Natürlich sei man noch nicht raus aus der Pandemie, es würden noch immer gewisse Einschränkungen gelten, dennoch wolle der Landkreis die Türen wieder ein Stück weit öffnen. Das sei für das Jobcenter, als ein Bereich mit relativ starkem Publikumsverkehr, schwierig.

Deshalb habe man sich nun dazu entschieden, auf eine terminierte Zugangsregelung zu setzen. „Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, dass vor dem Jobcenter 50 Menschen und mehr warten. Deshalb mussten wir uns so entscheiden“, betont Granzow.

600 Besucher pro Tag vor Corona

Vor Corona besuchten insgesamt bis zu 600 Besucher pro Tag die Jobcenter in Rathenow, Nauen und Falkensee. Allein im Servicebereich in der Berliner Straße in Rathenow kamen innerhalb der Öffnungszeiten von 8 bis 12.30 Uhr im Schnitt 150 Besucher. „Würden wir so öffnen, könnten wir keine Sicherheit bieten“, so die Leiterin des Jobcenters in Rathenow, Christina Lyss-Busch.

Sie begrüßt die neue Möglichkeit der Online-Terminvergabe auf der Internetseite des Jobcenter www.havelland.de/jobcenter und hofft, dass viele diese neue Möglichkeit nutzen. Wer dazu nicht in der Lage ist, kann sich auch telefonisch über die Service-Hotline an einen Mitarbeiter wenden und dort einen Termin vereinbaren. Oftmals könnten dabei auch schon viele Anliegen im Gespräch geklärt werden.

Vorteile für Mitarbeiter und Bürger

„Das ist ein toller Service für den Bürger, der sicher viel Wartezeit erspart. Wir denken, dass das der richtige Weg für die Zukunft ist“, so Lyss-Busch. Das neue System helfe sowohl den Mitarbeitern, die sich auf Gespräche besser vorbereiten können, als auch den Bürgern, die im besten Fall ihr Anliegen sofort klären können.

Das hätten Erfahrungen mit terminierten Vorabsprachen in anderen Bereichen gezeigt. Wie das System bei den Bürgern ankommt und ob es sich bewährt, soll zum Jahresende mit Hilfe einer Befragung ermittelt werden, um eventuell nachsteuern zu können, so Granzow.

Auch andere Landkreise setzen auf Online-Terminvergabe

Alle zwölf Landkreise, mit denen sich das Havelland im sogenannten Austauschring trifft und berät, gehen im Bereich der Grundsicherung diesen Weg und führen Terminmanagementsysteme ein.

„Eine andere Entscheidung ist gar nicht möglich. Denn wir wollen nicht durch unachtsames Handeln in eine Situation kommen, die uns in neue Schwierigkeiten bringt. Stattdessen müssen wir mit weiteren Schritten zurück in die Normalität und raus aus der Pandemie kommen“, betont der Leiter des Jobcenters.

Die Jobcenter des Landkreises sind unter folgenden Servicenummern zu erreichen: Rathenow: 03385/5 51 98 63, Nauen: 03321/4 03 96 29, Falkensee: 03321/4 03 97 49.

Von Christin Schmidt