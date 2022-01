Havelland: Umweltpreis für Bürgerideen ausgelobt

Havelland

Die Bürgersolaranlagen Falkensee GbR mbH lobt auch im Jahr 2022 einen Umweltpreis aus. Das Preisgeld für die Preisträger beträgt insgesamt bis 1500 Euro.

125 Gesellschafter in Bürgersolar-Vereinigung Falkensee und Umgebung

„Der Umweltpreis ist eine Motivation für alle Umweltbewegten. Dafür bewerben können sich bevorzugt Havelländer Kindergruppen in Kitas und Horten, Schulklassen, Arbeitsgemeinschaften oder Vereine sowie engagierte Privatpersonen, die sich mit Projekten und Aktionen ehrenamtlich auf den Gebieten Klima-, Umwelt-, Natur- oder Tierschutz engagieren“, sagt Geschäftsführerin Jutta Lange zu dem Wettbewerb. „Spezielle Vorgaben gibt es keine. Die Entscheidung über den oder die Sieger fällt auf der Gesellschafterversammlung 2022 durch die heute insgesamt 125 Gesellschafter.

2021 gingen zwei Preise nach Falkensee

Nachdem die Vergabe des Umweltpreises 2020 coronabedingt ausfiel, zeichnete die Gesellschafterversammlung im September 2021 zwei Projekte mit dem Umweltpreis aus. Sie entschied sich einstimmig für die Eichhörnchenhilfe Falkensee als 1. Preisträger (800 Euro) und Sven Steller für das FalkenCups-Mehrwegbecher-Projekt, das der SV Finkenkrug-Falkensee entwickelte (2. Preis, 400 Euro). Das Projekt der Kinder vom „Haus am Anger“ in Falkensee zur Vermarktung von Pferdedung erhielt eine Anerkennung in Höhe von 100 Euro. Im Jahr zuvor waren die Stinknormalen Superhelden Rathenow ausgezeichnet worden.

Umweltbewegte Falkenseer schaffen Bürgersolaranlagen GbR

Nach einem Vortrag einer bündnisgrünen Abgeordneten in Falkensee zum Thema Bürgersolaranlagen hatte sich eine kleine Gruppe umweltbewegter Falkenseer Bürger 2005 zur Gründung einer eigenen Bürgersolar GbR mbH entschieden. Noch im selben Jahr wurde die erste Bürgersolaranlage mit zehn Kilowatt Leistung errichtet. Vier weitere Solaranlagen auf privaten und öffentlichen Gebäuden folgten. Die zweite Bürgersolaranlage wurde Anfang 2007 auf dem Dach der Europaschule errichtet. Hierfür engagierten sich 70 Falkenseer Bürger mit Einlagen von 148.000 Euro, um damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, den Schülern die Vorteile der Energiegewinnung aus Sonnenlicht nahezubringen und den Mitbürgern ein Beispiel zur Nachahmung zu geben. Die dritte Bürgersolaranlage steht auf dem Dach der alten Produktionshalle des BioBackHauses in der Bahnhofstraße.

Anlage auch in Dallgow-Döberitz

Zwei der Anlagen werden in Dallgow-Döberitz betrieben. Jeder der Gesellschafter investierte eine Mindesteinlage von 250 Euro. Die Verzinsung der ersten Anlagen wird am Ende der Laufzeit 2025 bei etwa drei Prozent liegen, die der besten Anlagen bei rund zehn Prozent.

„2017 hatten wir die Idee, nicht nur unsere ‚Taschen’ als Gesellschafter zu füllen, sondern etwas von den Gewinnen abzugeben und damit Projekte auf dem Gebiet Klima-, Umwelt, Natur- und Tierschutz zu fördern“, so Mitgründer Jürgen Lange. „So lobten wir 2018 den Umweltpreis erstmals aus.“ 2019 gehörten mit den in Rathenow gegründeten Stinknormalen Superhelden und dem Förderverein Lucke-Hof Premnitz zwei Projekte im Westhavelland zu den Preisträgern.

Informationen unter solar@agenda21-falkensee.de

Von Uwe Hoffmann