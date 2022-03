Rathenow

Es war ein Jubiläum. Bei der Jahresversammlung des Kreissportbundes im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrum war es fast auf den Tag genau zehn Jahre her, dass Jörg Wartenberg zum neuen Vorsitzenden des Kreissportbundes (KSB) Havelland gewählt wurde.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das war am 25. Februar 2012. Acht Jahre war sein Vorgänger Wolfgang Seyfarth im Amt, im Alter von 72 Jahren wollte er die Führung des Kreissportbundes in jüngere Hände geben.

Generationenwechsel im Havelland

Ein Generationswechsel war geplant. Und das betraf nicht nur Seyfarth. Auch Lothar Ohst, Geschäftsführer des Kreissportbundes, ging in den Ruhestand.

Wolfgang Seyfarth (re.) übergibt den Staffelstab an den neuen KSB-Vorsitzenden Jörg Wartenberg im Jahr 2012. Quelle: Heike Wilisch

Jörg Wartenberg ist nicht der Typ, der gerne im Rampenlicht steht. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wäre das der Auftritt zur Mitgliederversammlung des KSB gewesen. Zu dem Amtsjubiläum wurde nichts gesagt. Fast genauso lang ist Karsten Leege dabei. Er wurde Nachfolger von Lothar Ohst in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes.

Frühe Fusion

Der Kreissportbund war eine der ersten Organisationen, die sich nach der Fusion der ehemaligen Landkreise Nauen und Rathenow zum Landkreis Havelland neu aufstellten. Die Kreissportbünde aus Nauen und Rathenow gründeten den KSB Havelland. Fortan war der Kreissportbund eine starke Stimme des Sports im Havelland.

Lesen Sie auch Corona zum Trotz: Kreissportbund Havelland hat 480 Mitglieder mehr

Das war im Jahr 1993. Wartenberg schaut zurück: „Seit der Gründung in dem Jahr hatte der Vorstand Gelegenheit gehabt, im Großteil seiner Mitgliedsorganisationen ein reges Vereinsleben, umfangreiche sportliche Aktivitäten, Erweiterungen des Sportangebotes und vielfachen ehrenamtlichen Einsatz kennenzulernen.“ Vor allem habe der Vorstand aber auch bei Problemen, wenn sie denn auftraten, helfen können.

Zuvor bei der Kreissportjugend

Wartenberg kam schon früh in der Funktionärsebene an. Bevor er im KSB richtig loslegte, war er schon bei der Kreissportjugend im Vorstand dabei. Für Wartenberg ist dabei wichtig, dass sich der Vorstand und die Mitarbeiter immer nah bei den Vereinen befinden.

Ralf Kusch (r.) erhielt aus den Händen des KSB-Vorsitzenden Jörg Wartenberg die Ehrennadel. Quelle: verein

Kreissportjugend und Kreissportbund machen ihre Strategieplanungen gemeinsam. „Zuletzt trafen wir uns zu einer gemeinsamen Kanutour auf der Havel bei Ketzin. Letztes Jahr im Juni haben die Mitglieder des KSB eine Strategieplanung bis zum Jahr 2030 beschlossen. Das ist für uns eine wichtige Handlungsgrundlage.“

Zuerst das Zusammenwachsen

In den Anfangsjahren nach 1993 stand das Zusammenwachsen im Mittelpunkt. Die Stimmung zwischen dem Ost- und dem Westhavelland war nicht immer gut und noch immer gibt es an der einen oder anderen Stelle kleine atmosphärische Störungen. Inzwischen ist der Kreissportbund ein Träger, der mehr ist als ein Dachverband.

Lesen Sie auch Auftakt mit Königsdisziplin

„Wir sind Mitglied der Gesundheitskonferenz im Havelland“, sagt Jörg Wartenberg. „Hier geht es um Gesundheitsförderung und Mitglieder aus dem KSB-Vorstand haben an den Treffen teilgenommen.“ Zudem ist der KSB seit 2016 – das Jahr nach der ersten großen Flüchtlingswelle – Stützpunkt für die Initiative „Integration durch Sport“.

Gelebte Integration

Damit werden die Sportvereine bei ihrer Integrationsarbeit vor Ort unterstützt. Das Projekt ist mit dem Ukraine-Krieg wieder aktuell. Denn die Flüchtlinge, die derzeit aus der Ukraine kommen, könnten in den Sportvereinen neuen Halt bekommen.

Landkreis Havelland und KSB unterzeichnen Vereinbarung zur Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Gütesiegels Kinderschutz Quelle: Christin Schmidt

Jörg Wartenberg liegt genau dieses Thema sehr am Herzen. „Wir müssen uns in unseren Vereinen um die Flüchtlinge bemühen, die zu uns stoßen. Wir können ihnen Hilfe bieten auch in Alltagsfragen.“ Jörg Wartenberg ist es wichtig, dass die Sportfreundinnen und Sportfreunde so im Havelland willkommen geheißen werden.

Jugendamt war eingebunden

In die Zeit, seit Wartenberg Vorsitzender des KSB ist, fällt auch die Arbeit am Gütesiegel „Kinderschutz“ für die Sportvereine. „Wir haben das zusammen mit der Kreissportjugend gemacht“, sagt Wartenberg. Eingebunden war die Kinderschutzkoordinatorin des Jugendamtes. „Im vergangenen Jahr gab es eine Schulung. Damit sollten Vereine befähigt werden, ein Kinderschutzkonzept zu erarbeiten.“ Inzwischen, so Wartenberg, sind die ersten Vereine qualifiziert.

Noch mehr Projekte

Beim Kreissportbund kann man die Jugendleiterausbildung absolvieren, Seniorensport bildet einen besonderen Schwerpunkt und das Projekt „Gesundheitssport im ländlichen Raum“, mit dem Sportvereine in kleinen Gemeinden neue Mitglieder finden sollten.

Lesen Sie auch Ein Dank an die Havelländer Sportfamilie

Sport und Umwelt sind für den Vorsitzenden des KSB keine Gegensätze. „Eine intakte Umwelt und Aktivitäten zum Schutz unseres Klimas werden immer wichtiger. Sinnvoller Sport setzt eine intakte Umwelt voraus.“ Wartenberg verweist beispielhaft auf die Reit- und Wassersportvereine.

Wichtiger Partner

Jörg Wartenberg weiß, dass er im Havelland einen besonders wichtigen Partner hat, das ist die Kreisverwaltung mit ihren Behörden. „Die Zusammenarbeit ist immer reibungslos, auch mit dem Referat Sport, Tourismus und Kultur.“ Das bestätigt Landrat Roger Lewandowski, der dem KSB und seiner Führung bescheinigt, wichtige soziale Arbeit im Landkreis zu leisten.

Jörg Wartenberg in der Schwimmhalle Rathenow beim Schulschwimmen Quelle: Markus Kniebeler

Zehn Jahre Vorstandsarbeit beim Kreissportbund haben Jörg Wartenberg noch nicht müde werden lassen.

Verschworene Gemeinschaft

Überhaupt muss der Beobachter das Gefühl haben, dass die Führung von Kreissportjugend und Kreissportbund eine verschworene Gemeinschaft sind. Das Werk eines Einzelnen ist das nicht, sagt Wartenberg – und lobt die Geschäftsstelle. „Karsten Leege und seine Mitarbeiter sind das Herzstück.“

Vorfreude auf die Sportlerehrung

So freut sich Jörg Wartenberg nun also auf ein Jahr, in dem weniger Corona-Beschränkungen die Vereine behindern. Und er freut sich auf den Tag, an dem die besten Sportler des Kreises geehrt werden – in Zusammenarbeit mit Landkreis, MBS und MAZ. „Das ist immer ein Höhepunkt.“

Von Joachim Wilisch