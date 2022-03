Havelland: Zwölf Grundschulen sollten vom Netz

Rathenow

Vor 25 Jahren diskutierte der Kreistag über die Schulentwicklungsplanung. Schule war in den Jahren immer ein Thema. Allerdings unter Vorzeichen, die unterschiedlicher nicht sein konnten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 1997 stand in den Bevölkerungsprognosen, dass im Landkreis Havelland – auch in den Städten des Westhavellandes – mittelfristig deutlich weniger Menschen leben, als zu dem Zeitpunkt. Inzwischen wissen auch die Statistiker, dass es anders kam.

Radikaler Schnitt

Im Jahr 1997 ging es deshalb darum zu entscheiden, wo noch Schulen am Netz bleiben und wie viele. 36 Grundschulen gab es damals im Landkreis Havelland. Bis zum Jahr 2002 sollten es noch 24 sein. Die Schuldezernentin des Kreises war damals Angelika Krüger-Leißner, die später aus dem Dezernentenamt in den Bundestag wechselte.

Angelika Krüger-Leißner war Schuldezernentin in der Kreisverwaltung. Quelle: Privat

Wenig erfreut war man über die Pläne in Buschow, damals war das noch eine selbstständige Gemeinde. Zum Schuljahr 1997-1998 sollten hier keine Kinder mehr eingeschult werden. Im Amt Nennhausen war das nicht die einzige Schule, die das betraf. So sollte die Grundschule Stechow mit dem Schuljahr 1998-1999 geschlossen werden. Premnitz hatte zu der Zeit noch zwei Grundschulen.

Lesen Sie auch Rathenow: Arbeiten an der Seegerschule gehen gut voran

Die Grundschule am Dachsberg gehörte nicht zu der Streichliste, wohl aber die zweite Grundschule an der Hauptstraße – dort, wo jetzt die Awo-Schule für Sozialwesen untergebracht ist. Die Grundschule Hohennauen stand ebenfalls auf der Streichliste. Dazu konnte man sich aber nicht entschließen. Die Schule wurde mit dem Profil „Kleine Grundschule“ ausgestattet.

Das stand zur Disposition

Inzwischen ist die Schule in Hohennauen fester Bestandteil der Schullandschaft im Amt Rhinow. 1997 hieß es zudem, dass ein oder zwei Grundschulen in der Stadt Rathenow geschlossen werden. Zur Disposition stand damals die Grundschule in Rathenow-Ost. Dazu wurden die Grundschule in Groß-Behnitz, Berge, Markee und Tremmen erwähnt. Geschlossen werde sollte auch eine Grundschule in Nauen.

Die Gesamtschulen

Im Jahr 1997 gab es im Landkreis Havelland noch 13 Gesamtschulstandorte und drei Realschulen. Deren Bestand war bis 2002 gesichert, hieß es in dem Papier.

Die Bürgelschule war nie in Frage gestellt worden. Quelle: Markus Kniebeler

Aus den Realschulen wurden später Oberschulen. Realschulen gab es in Rhinow, Nennhausen und Rathenow (Realschule Altstadt). Von diesen Schulen blieb am Ende eine Oberschule in Rathenow übrig, wo früher das Duncker-Gymnasium war. Insgesamt gab es im Westhavelland drei Gymnasien. Zwei in Rathenow (Duncker und Jahn) sowie in Premnitz (Humboldt-Gymnasium).

Weniger Schüler

Grund für diese harten Einschnitte waren die Schülerzahlen. Weil im Jahr 1990 sehr wenig Kinder im Havelland auf die Welt kamen, rechnete man im Westhavelland mit einem Schüler-Rückgang von über 50 Prozent, ließ Angelika Krüger-Leißner wissen.

Auch für die Schollschule Rathenow gibt es nun ein Konzept. zum Fortbestand. Quelle: Markus Kniebeler

Die Debatte um Schulschließungen wurde in den Städten weiter geführt. Gut in Erinnerung dürfte den politisch Interessierten noch die Diskussion um die Schulstandorte Seeger (Grundschule Rathenow West) und Geschwister Scholl sein.

Viele Debatten

Über lange Zeit hinweg gab es Überlegungen, eine der beiden Schulen zu schließen. Die Befürworter und Gegner trafen in vielen Debatten aufeinander.

Pakete immer wieder offen

Einmal beschlossen, wurden diese Pakete in Rathenow immer wieder geöffnet. Der Rektor der Bürgelschule Michael Hohmann brachte sogar ein großes Schulzentrum Rathenow Ost ins Gespräch mit Grundschule, Gesamtschule und einer gymnasialen Oberstufe.

Lesen Sie auch Zu Gast in der Staatskanzlei: Auszeichnung für Rathenower Duncker Oberschule

Diese Kämpfe sind längst vorbei. Sowohl Seeger- als auch Schollschule haben ihre Daseinsberechtigung. Geredet wird nicht mehr davon, Schulen zu schließen, sondern Schulen zu erweitern. Gerade wird die Seeger-Grundschule in Rathenow ausgebaut.

Was lernen wir daraus? Statistiken sollte man nicht zu viel Aussagekraft beimessen. Jedenfalls nicht, wenn es sich um Schulprognosen handelt.

Von Joachim Wilisch