Der Sommerdeich wird perforiert

Rathenow

Die Arbeiten zur Renaturierung der Unteren Havel haben die Stadt Rathenow erreicht. Zwischen den Ortsteilen Grütz und Göttlin wird derzeit jede Menge Erde bewegt.

Nachdem bereitszwei Flutrinnen hergestellt wurden, sind die Bagger seit Montag am Havelufer bei Göttlin in Aktion. Hier wird der Deich geschlitzt.

Was sich anhört wie eine Beschreibung aus dem Operationssaal, ist im Grunde ein ganz profaner Bauvorgang. An insgesamt fünf Stellen wird der Deich geöffnet. Das heißt, die Bagger tragen das Erdreich ab, bis ein vorher festgelegtes Niveau erreicht ist.

Zusätzliche Überflutungsflächen

Diese bauliche Maßnahme macht es möglich, dass die Havel sich bei bestimmten Wasserständen in die hinter dem Deich liegende Aue ausbreiten kann. Das hat – wie die Herstellung der Flutrinnen – eine Verbesserung der ökologischen Qualität zur Folge.

„Durch die Durchflutung der Aue werden Sauerstoff und Nährstoffe in die Fläche getragen“, erklärt Rocco Buchta, Cheforganisator der Havel-Renaturierung. Das komme sowohl Fauna als auch Flora zugute. „Die Artenvielfalt auf den Flächen wird sich merklich erhöhen“, sagt Buchta.

Außerdem dient das Abtragen des Deiches dem Hochwasserschutz. Denn wenn man dem Fluss bei hohen Wasserständen die Möglichkeit gebe, sich in der Aue auszubreiten, sinke der Pegel automatisch, so Buchta. So nehme man den Druck von dichter besiedelten Abschnitten des Flusses.

Am Göttliner Deich wird mit schwerem Gerät gearbeitet. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings werden die Auwiesen nach Schlitzung des Deiches nicht automatisch geflutet. „Bei den niedrigen Stauhöhen im Sommer bleibt die Havel in ihrem Bett“, sagt Andreas Bauer, Mitarbeiter des Nabu-Institutes für Fluss- und Auenökologie, der die Arbeiten am Deich betreut. Erst bei einem so genannten zweijährigen Hochwasser fließe Wasser durch die geöffneten Deichstellen. Deren Sohle liege nämlich noch über dem normalen Winterwasserstand.

Spazieren weiterhin möglich

Übrigens müssen Spaziergänger, deren Strecke auf der Krone des Deiches entlangführt, nicht um ihre Route bangen. Im Gegenteil. Im Zuge der Baumaßnahme wird in den zurückgebauten Abschnitten ein geschotterter Weg angelegt, auf dem es sich gut läuft. Auch die Rampen bis zur Sohle werden nach Auskunft Bauers eine moderate Neigung haben, sodass sie von Fußgängern gut zu bewältigen sind.

Sollte die Havel allerdings den genannten Pegel eines zweijährigen Hochwassers erreichen, dann ist es für Deichwanderer ratsam, Gummistiefel anzuziehen. Denn trockenen Fußes wird man die geschlitzten Stellen dann nicht passieren können.

Arbeiten bis Anfang Dezember

Bis Anfang Dezember sollen die Arbeiten am Sommerdeich bei Göttlin andauern. Rund 23 000 Kubikmeter Erdreich werden dann bewegt worden sein. Hinzu kommen beim so genannten Maßnahmenkomplex 13 die 30 000 Kubikmeter hinzu, die bei der Herstellung der Flutrinnen angefallen sind.

Im kommenden Jahr geht es mit dem Renaturierungsvorhaben weiter. Dann wird ein alter Bahndamm, der zu militärischen Zwecken wie ein Riegel quer zum Fluss in die Aue zwischen Rathenow und Hohennauen gebaut wurde, an mehreren Stellen geschlitzt. Auch das verbessert den Abfluss bei Hochwasser und wertet den Lebensraum auf.

Von Markus Kniebeler