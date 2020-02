Arbeiten am Havelufer

Rathenow

Am östlichen Ufer der Havel zwischen Albertsheim und Rathenow wird derzeit mit schwerem Gerät gearbeitet. Im Zuge der Renaturierung der Unteren Havel sollen auf dem besagten Abschnitt noch in diesem Jahr fünf Flutrinnen hergestellt werden.

Verbindung zwischen Fluss und Aue

Das heißt, dass an diesen Stellen Deckwerk entfernt und Uferverwallungen, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben, abgetragen werden. Dadurch soll die Aue besser an den Fluss angebunden werden. „Vor allem bei hohen Wasserständen werden die Havel-Niederungen besser mit dem Fluss vernetzt“, sagt Andreas Bauer, Mitarbeiter des Nabu-Institutes für Fluss- und Auenökologie, der für die Planung der Maßnahme zuständig ist.

Diese Deckwerksteine wurden bereits entfernt. Quelle: Markus Kniebeler

In jenen Uferbereichen, wo die Flutrinnen hergestellt werden, fanden im Winter die nötigen Gehölzrodungen statt. Bis Ende Februar muss alles erledigt sein, dann endet die vegetationsarme Zeit. Auch die Bagger, die derzeit mit Erdarbeiten beschäftigt sind, werden Ende der Woche ihre Arbeit einstellen. Denn in der Brutzeit, die von Anfang März bis Anfang August dauert, darf in diesem sensiblen Naturbereich nicht gearbeitet werden.

Bahndamm wird geschlitzt

Ab August aber geht es dann richtig los. Bis zum Ende des Jahres werden nach Auskunft Bauers fast 29000 Kubikmeter Erde abtransportiert. Diese fällt nicht nur bei der Herstellung der besagten Flutrinnen an. Außerdem wird ein alter Bahndamm, der einst zwischen der B 102 und dem Fluss quer in die Aue gebaut wurde, an mehreren Stellen geschlitzt. Auch dadurch wird sich der Abfluss der Havel bei Hochwasser verbessern.

Im vergangenen Jahr wurden auf der Grützer Seite der Havel Flutrinnen hergestellt, durch die Wasser in die Aue strömt. Quelle: Markus Kniebeler

Neben dem Hochwasserschutz steigert die Anbindung der Aue die Artenvielfalt. Durch die Durchflutung gelange das in den Wiesensenken stehende Wasser wieder in direkten Austausch mit dem Fluss, erklärt Bauer. Mehr Bewegung bedeute mehr Sauerstoff. Und davon profitieren Pflanzen und Tiere. Künftig sei zu erwarten, dass auf der gegenüberliegenden Havelseite, auf der im vergangenen Jahr mehrere Flutrinnen hergestellt wurden, Fische die überfluteten Auen zum Laichen nutzen.

Übrigens wird bei zwei der Flutrinnen die Durchfahrt befestigt, um es Landwirten zu ermöglichen, mit ihren Fahrzeugen auf ihre Flächen zu gelangen.

Künftiger Auenwald: Am Stremmeufer wurden Weiden gepflanzt. Quelle: Markus Kniebeler

Zu dem Renaturierungsvorhaben auf dem Abschnitt zwischen Albertsheim und Rathenow gehört auch die Pflanzung von Auenwald. Auf insgesamt zwölf Flächen mit einer Gesamtgröße von knapp sechs Hektar werden Weiden gepflanzt. Und zwar nicht nur an der Havel, sondern auch am Ufer der Stremme.

Mit der Pflanzung soll der Flusslandschaft ein Teil ihres ursprünglichen Charakters zurückgegeben werden. Früher seien Auenwälder ein fester Teil der Landschaft gewesen, sagt Andreas Bauer. Mit der Pflanzung werde ein Naturbereich geschaffen, der vielen Arten einen Lebensraum biete.

Weiden am Ufer der Stremme

An der Stremme sind die Weiden schon seit einiger Zeit im Boden. Sie reichen nicht direkt bis zum Wasser, sondern bis zum Ufer bleibt ein rund fünf Meter breiter Streifen unbepflanzt, damit bei der Grabenpflege Platz bleibt für die Fahrzeuge.

Ende des Jahres soll die Renaturierung dieses Havelabschnitts abgeschlossen werden. Ab 2021 wird mit der Renaturierung des Abschnitts zwischen Rathenow und Pritzerbe begonnen. Die Planungen dazu sind in vollem Gange.

Von Markus Kniebeler